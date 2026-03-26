Entra en vigor en Chile un alza histórica de combustibles, junto a la primera ley Kast

La madrugada de este jueves entró en vigor en Chile la histórica alza en los precios de la gasolina y el diésel anunciada por el gobierno del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, que promulgará su primera ley con medidas paliativas ante la preocupación por el impacto en el costo de la vida.

El instrumento legal recibió la aprobación del Senado y la Cámara de diputados del Congreso chileno, la noche del miércoles, con amplia mayoría a pesar de las discusiones, para adoptar medidas transitorias a fin de contener el precio del keroseno doméstico.

El texto está listo para ser promulgado y publicado para evitar que se dispare el valor de este combustible, utilizado para la calefacción durante el otoño e invierno.

El incremento de bencinas generó rechazo y las primeras manifestaciones en contra del recién asumido Ejecutivo, luego de ser anunciado por el ministro chileno de Hacienda, Jorge Quiroz, quien el pasado lunes informó que el precio de la gasolina aumenta en 32 % y el del diésel en 62 %, la segunda mayor subida en la historia del país.

Las alzas fueron de 0,41 dólares por litro (370 pesos chilenos) para la gasolina de 93 octanos y de 0,64 dólares por litro (580 pesos chilenos) para el diésel, este último utilizado principalmente por camiones, buses, transporte de empresas y tractores agrícolas.

Además, la Ley establece bonos para reducir el impacto en taxis, colectivos y transporte escolar, este último añadido tras el debate que también propició eximir a las pymes de la mayor carga tributaria, pues la normativa reduce el descuento del gasto en petróleo en declaraciones del IVA para las empresas no transportistas.