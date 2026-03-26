Dos contratistas tendrán a cargo la primera fase de la recuperación de la vía al Salado en Ibagué

Ibagué

Dos contratistas tendrán a su cargo la rehabilitación de la vía a El Salado, proyecto que busca mejorar la calidad de vida de cerca de 90 mil habitantes del corredor norte que conecta con la comuna 7.

Los contratistas tendrán a su cargo el cambio y la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, la modernización de luminarias y la instalación de paraderos en la avenida Ambalá, desde la calle 103 hasta la 175.

Una de las particularidades de este proyecto es que entre la calle 103 a la 125 la vía será en concreto, además se construirán los andenes y sardineles, entre otras obras de urbanismo.

“El lote uno, con una inversión aproximada de $14.500 millones, y el lote dos, con una inversión aproximada de $20.500 millones. Una intervención vital e integral”, dijo Erika Palma, gerente de Proyectos Estratégicos de la Alcaldía de Ibagué.

El primer lote de la obra, que contempla las actividades de redes de saneamiento, fue adjudicado al Consorcio O. E. Hidrosanitarias Ibagué; y el segundo lote, encargado de la conformación vial, al Consorcio Infraestructura Vial Salado 2026.

“Este proyecto de infraestructura va a mejorar las condiciones de vida y la movilidad de todos los ibaguereños, puntualmente, aquellos ubicados en la comuna 7”, dijo Erika Palma.

Finalmente, la gerente de proyectos estratégicos recordó que la obra se realizará en un plazo de poco más de un año, en conjunto con la Gobernación del Tolima, que ejecutará la pavimentación en concreto de la avenida Ambalá desde la calle 125 hasta la 175, sector donde se ubica el puente del País.