Distrito presentó diseño de nuevo puente Las Palmas que conectará Manga y el Pie del Cerro

Uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes del 2026 para la administración del alcalde Dumek Turbay es la construcción del nuevo puente de Las Palmas, una obra de gran importancia para la conexión entre Manga y el Pie del Cerro, que responde al crecimiento urbano de este sector y a la necesidad de contar con infraestructura segura y de largo plazo.

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Esta intervención, que será ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y que ya cuenta con estudios y diseños, solucionará los riesgos estructurales existentes y transformará la movilidad en un punto neurálgico que comunica a Manga con el parque del Reloj Floral, el Castillo San Felipe de Barajas, el Parque Espíritu de Manglar, el cordón amurallado, el aeropuerto, la zona norte, entre otros.

El nuevo puente tendrá una solución estructural basada en dos box culverts que permitirán el paso de cuatro carriles vehiculares, aumentando la capacidad de la vía y organizando de manera más eficiente los flujos de tráfico.

Uno de estos carriles será exclusivo en sentido Manga – Avenida del Lago y operará sin semáforo, lo que permitirá una circulación continua y reducirá los tiempos de desplazamiento.

Los carriles centrales mantendrán su funcionamiento actual, mientras que sobre el costado de la laguna se recuperará un carril destinado únicamente al tránsito peatonal, mejorando la seguridad y la accesibilidad para los ciudadanos.

“¡Adiós a los puentes hechizos! Y al sufrimiento que por muchos años han tenido que tolerar los más de 7 mil vehículos que usan esta intersección. Caos, trancón, estrés y desorden, todo eso se va acabar. Estructuramos una obra de fondo, pensada para resolver uno de los puntos más críticos de movilidad entre Manga y Pie del Cerro”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y explicó: “Hoy este es un cuello de botella donde confluyen cerca de 7.000 vehículos diarios, con cruces, semáforos y giros que generan demoras, trancones y desorden. Lo que planteamos no es solo ampliar, es reorganizar completamente cómo funciona este punto de la ciudad”.

El objetivo es reducir interferencias, eliminar tiempos de espera y mejorar la capacidad real de la vía.

“Además, incorporamos pasos peatonales seguros y una solución estructural moderna que garantiza una vida útil de 30 años, preparada para el crecimiento de Cartagena”, agregó Turbay.

“Esta obra no solo mejora la movilidad. Conecta mejor a Manga con el Centro, con el Castillo, con el aeropuerto y con toda la zona norte. Y también deja listo este punto para el futuro sistema de transporte público acuático. ¡Ni maqueta ni carreta! Estamos dejando atrás los parches y construyendo soluciones reales, de largo plazo, para una Superciudad que necesita moverse mejor”, afirmó el mandatario.

En cuanto a la financiación, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz presentó un proyecto de acuerdo que permitirá incorporar los recursos para la reconstrucción del puente de Las Palmas, y del que se espera su aprobación en la sesión de este sábado en el Concejo.

Infraestructura planificada que transforma la ciudad

El alcalde Dumek Turbay destacó que este proyecto hace parte de la planificación vial que requiere una ciudad en expansión y que apunta a ofrecer soluciones reales a la movilidad: “Estamos estructurando obras que no solo resuelven necesidades actuales, sino que preparan a Cartagena para las próximas décadas”.

La reconstrucción del puente de Las Palmas se suma al paquete de proyectos estratégicos que el Gobierno distrital impulsará ante el Concejo para este nuevo periodo. Se trata de una obra diseñada con visión de futuro, con una proyección de funcionalidad de 30 años.

Con este proyecto, la administración del alcalde Dumek Turbay continúa pasando de la planeación a la ejecución, llevando soluciones concretas a puntos críticos de la ciudad y avanzando en la construcción de una Cartagena mejor conectada.