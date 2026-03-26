CNE resalta labor de Observadores Electorales en el cierre de escrutinios de la Región Caribe

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resaltó la labor de los observadores electorales en el cierre de los escrutinios en la Región Caribe, donde su presencia fue decisiva para brindar la transparencia en el proceso y fortalecer la confianza ciudadana en los resultados.

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Con el 100 % de los escrutinios culminados en la Costa Caribe colombiana, el proceso avanzó con plena claridad y credibilidad, respaldado por la labor de los Observadores Electorales, quienes disiparon dudas y brindaron todas las garantías democráticas en una región clave para el panorama nacional.

Daniel Quintero, asesor de la Dirección de Inspección y Vigilancia del CNE, advirtió que la presencia de observadores electorales fue determinante para que los escrutiniosconcluyeran de manera exitosa. Al respecto señaló: “Su vigilancia independiente fortaleció la credibilidad del sistema democrático. Considero que más ojos significan más garantías en este proceso electoral”, precisó.

Es de aclarar que los observadores electorales son ciudadanos, organizaciones nacionales como la Misión de Observación Electoral (MOE), y misiones internacionales acreditadas por la Registraduría Nacional y el CNE que tienen como propósito vigilar el desarrollo de las elecciones, asegurando que se cumpla la normativa y que los votantes puedan ejercer su derecho sin presiones ni irregularidades.

Finalmente, el CNE pondrá en marcha, a partir del 6 de abril, la convocatoria a las organizaciones electorales debidamente registradas para que postulen y acrediten a sus observadores, quienes serán pieza clave en garantizar la transparencia y la legalidad de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales que se aproximan.