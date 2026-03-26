Baby World crece: el evento familiar que transforma el juego en experiencias

Bogotá se prepara para recibir el evento diseñado para familias. La segunda edición del evento reunirá más de 90 marcas, shows musicales, experiencias interactivas y actividades para niños y padres el 18 y 19 de abril en la Hacienda San Rafael, un espacio campestre donde las familias podrán aprender, jugar y compartir.

“Más que un evento, Baby World es una feria familiar que reunirá durante dos días experiencias de entretenimiento, conocimiento y bienestar para padres, niños y también para sus animales de compañía, en un ambiente seguro y al aire libre”, aseguró Stefany Sepúlveda, empresaria y creadora del evento.

En esta edición, el festival contará con cuatro espectáculos musicales especialmente diseñados para la primera infancia.

En el escenario principal se presentarán Los Nuevos Canticuentos, Tu Rockcito, el espectáculo Un Bosque Encantado y una invitada internacional desde Panamá: Policanticuentos, con un show que combina música, títeres y magia para toda la familia.

Baby World es la única feria familiar en Colombia certificada como espacio amigable con el autismo y otras neurodivergencias gracias al Sello PABLO, que reconoce la implementación de ajustes diseñados para facilitar la participación de estas familias.

Como parte de su enfoque inclusivo, Baby World incorporará la Hora Tranquila, un espacio diseñado con menor estimulación sensorial —reducción de ruido, luces y aforo— que permitirá a más familias, especialmente aquellas con niños y niñas dentro del espectro autista u otras neurodivergencias, disfrutar del evento con mayor comodidad, seguridad y bienestar.

Además, el festival contará con una zona de calma para la regulación sensorial, señalización accesible, programación anticipada visible y personal capacitado para acompañar a las familias durante su recorrido.

“Estas medidas responden a una realidad contundente: cerca del 80 % de las familias con personas neurodivergentes limitan sus salidas a eventos públicos por la falta de entornos adecuados.

Diseñar experiencias más accesibles no solo amplía la participación, también transforma la manera en que entendemos los eventos familiares en Colombia”, afirmó Carolina Montoya, directora de la fundación Sello PABLO.