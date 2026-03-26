ANI finaliza las obras de rehabilitación entre Pitalito y San Juan de Villalobos

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la finalización de las obras de rehabilitación de 61 kilómetros de vía entre Pitalito y San Juan de Villalobos, correspondientes a la Unidad Funcional 5 del proyecto de cuarta generación (4G) Santana – Mocoa – Neiva. Con esta entrega, los viajeros que se desplacen hacia esta región turística durante Semana Santa contarán con una carretera en óptimas condiciones de movilidad y seguridad.

El anuncio se dio a conocer durante un recorrido técnico encabezado por el presidente de la ANI, Óscar Torres, junto con la concesionaria Ruta al Sur y la Interventoría del proyecto.

“Este importante tramo aporta al desarrollo de la región y contribuye significativamente a dinamizar la economía”, señaló Torres.

Obras mejoran seguridad vial

Los trabajos realizados en este tramo incluyeron la rehabilitación integral de la vía existente a lo largo de 61 km, lo cual permite mejorar significativamente la movilidad en el corredor estratégico que conecta el sur del país.

Dentro de las intervenciones se destacan:

Ampliación de radios de curvatura en 24 puntos críticos.

Construcción de andenes en el paso urbano de San Juan de Villalobos.

Mejoramiento de las condiciones de seguridad vial y transitabilidad.

La inversión en esta unidad funcional asciende a $251.787 millones a diciembre de 2025. Asimismo, se tiene prevista la entrada en operación del nuevo peaje de Villalobos en mayo del 2026.

Alcanza el 89% de avance

El proyecto vial Santana – Mocoa – Neiva, cuenta con una inversión total cercana a $2,4 billones (CAPEX 2025) y una longitud de 456 kilómetros.

Actualmente, el proyecto registra: 89% de avance de obra, más de 4.000 empleos activos e intervenciones distribuidas en 7 unidades funcionales.

Este corredor vial beneficia directamente a más de 3 millones de habitantes en los departamentos de Putumayo, Cauca y Huila, impactando positivamente a 16 municipios de la zona de influencia.

Conectividad entre Colombia y Ecuador

Las obras en este corredor son fundamentales para fortalecer la conectividad del sur del país y mejorar la movilidad entre Colombia y Ecuador, facilitando el transporte de pasajeros junto con la carga.

Con la modernización de esta vía, el tiempo de recorrido entre Bogotá y Quito se reducirá de 26 a 20 horas, lo que representa un avance significativo en competitividad logística, integración regional y desarrollo económico.