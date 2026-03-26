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26 mar 2026 Actualizado 11:00

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Al menos 300 familias afectadas por desabastecimiento de agua en el municipio de Boyacá

Intenso verano reduce hasta en un 90 % el caudal de acueductos rurales.

Sequía prolongada obliga a llevar agua en carrotanques a veredas del municipio

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