Murió Nicolás Ñustes, hombre que fue agredido a la salida de una discoteca en Ibagué

Ibagué

Una noche de rumba terminó en tragedia para una familia que hoy llora la muerte de Nicolás Ñustes Mendoza, un hombre de 27 años que fue golpeado por un grupo de personas a la salida de una discoteca del sector de Mirolindo en Ibagué.

Según Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, los hechos que se registraron el pasado fin de semana son materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana.

“Esta persona es trasladada a institución hospitalaria donde se determinó que tenía trauma craneoencefálico severo, además de un paro cardiorrespiratorio”, dijo Espín.

El funcionario resaltó que la víctima fatal de este hecho de agresión es oriunda de la ciudad de Bogotá “Por la gravedad de la situación la Policía está investigando para dar con los perpetradores de este hecho”.

Ñustes Mendoza habría llegado a Ibagué el pasado puente festivo a participar de un torneo deportivo junto a algunos amigos, sin pensar que encontraría la muerte.

El funcionario reiteró que uno de los problemas complejos que vive la capital del Tolima tiene que ver con la intolerancia, situación en la que las autoridades están trabajando.

Caracol Radio conoció que además de Nicolás Ñustes Mendoza otra persona resultó gravemente herida y se encuentra recluida en un centro asistencial debido a las lesiones que sufrió en medio de la pelea que se registró.