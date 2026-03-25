Las urnas y el poder: el Congreso luego de las elecciones legislativas 2026
Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan un análisis del Congreso de la República tras las elecciones de los nuevos miembros de la Cámara de Representantes y el Senado.
Las urnas y el poder: el Congreso luego de las elecciones legislativas 2026
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Las elecciones legislativas ya pasaron, pero ahora empieza la verdadera lectura política. ¿Cómo quedó conformado el nuevo Congreso? ¿Qué dicen los resultados sobre el mapa político del país? ¿Quiénes ganaron fuerza y qué implican las consultas interpartidistas para el futuro electoral de Colombia?
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