Gran jornada de salud en hospitales de Canapote, El Pozón y Nelson Mandela

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, realizará este jueves, 26 de marzo, una gran jornada de salud en tres sectores estratégicos de la ciudad: Canapote, El Pozón y Nelson Mandela, cuyo propósito es acercar y fortalecer los servicios gratuitos de atención básica en salud como lo merecen los cartageneros, conforme con la visión de gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz con miras a una prestación digna y humanizada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada se realizará en simultáneo de 8:00 am - 2:00 pm, en los hospitales de Canapote, El Pozón y Nelson Mandela, que fueron rescatados de ser elefantes blancos de administraciones anteriores y recientemente inaugurados por el alcalde Dumek Turbay Paz. El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) también acompañará en el desarrollo de la jornada.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió a la importancia de esta jornada de atención en salud.

“Cuando nos propusimos rescatar del completo abandono de lo que, literalmente, eran unos verdaderos elefantes blancos, como los hospitales de El Pozón y Nelson Mandela, sumado a la precarias condiciones del centro asistencial de Canapote, lo hicimos convencidos de que sus modernas instalaciones y esa gran transformación significarían vida digna para miles de cartageneros. Por eso, hoy, celebramos esta gran jornada de atención en salud, con todo el acompañamiento de nuestro Gobierno distrital, como lo merecen nuestras comunidades”, destacó Turbay Paz.

Por su parte, Katherine Egea Amador, subgerente científico de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, destacó: “Hemos preparado una jornada muy especial para todos los cartageneros, ajustada a las necesidades en materia de atención básica integral de servicios médicos”.

Durante esta actividad, la ESE Hospital Local Cartagena de Indias brindará servicios de medicina general, medicina especializada (ginecología, pediatría y medicina interna), nutrición, odontología, psicología, vacunación, toma de muestras de laboratorio, tamizajes de riesgo cardiovascular, citologías y pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis B.

Por su parte, el Dadis ofrecerá servicios de salud sexual y reproductiva, atención en salud mental, recepción de quejas relacionadas con las EPS, emisión de certificados de discapacidad y jornadas de fumigación, contribuyendo a una atención integral desde la promoción, prevención y gestión en salud pública.

Esta iniciativa hace parte de las acciones que adelanta la administración distrital para fortalecer el acceso a los servicios de salud, promover la prevención de enfermedades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente, en sectores con mayor necesidad de atención.

La Alcaldía Mayor de Cartagena invita a toda la comunidad a participar activamente en esta jornada, diseñada para seguir contribuyendo a la transformación de la salud de los cartageneros, acercando servicios con atención oportuna, humanizada y eficaz , reafirmando el compromiso de hacer que la ciudad siga recuperando su brillo y el lugar que merece.