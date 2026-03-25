DEA apoya la búsqueda del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc en el Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, sorprendió al revelar que la Drug Enforcement Administration (DEA), o Agencia Antidrogas de Estados Unidos, apoya a las fuerzas militares de Colombia en la búsqueda de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias ‘Chapolo’, cabecilla de las disidencias de las Farc, considerado el principal objetivo de las autoridades en el departamento.

La mandataria les recordó a los comandantes de la Policía y el Ejército en el Tolima que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, les fijó el 31 de marzo como fecha máxima para capturar al cabecilla del frente Ismael Ruiz, por el que se ofrecen hasta 200 millones de pesos como recompensa.

“Aquí también nos está apoyando la DEA en este tema de alias Chapolo, así que esperamos resultados contundentes de aquí al 30 de marzo para poder darle tranquilidad a la gente del sur del departamento del Tolima”, remarcó la mandataria.

A propósito, en diálogo con Caracol Radio, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, reveló que están tras la pista de Chapolo y que incluso saben que, en la actualidad, el cabecilla afronta una lesión en uno de sus pies, por lo que requiere el auxilio de residentes en zonas rurales de municipios como Rioblanco.

“Chapolo sigue atormentando a un sector importante de Rioblanco, amenazando al alcalde, a las autoridades, a la comunidad, tratando de perturbar la tranquilidad, queriendo hacer ver que es un gran bandido, cuando es un pequeño bandido. A toda esta población, personas que lo conozcan, que le llevan medicamentos —sabemos que tiene una lesión en uno de sus pies—, que se ganen los 200 millones de la recompensa”, manifestó Bocanegra.

Al ser consultado por el apoyo de la DEA para ubicar cuanto antes a Chapolo, el funcionario evitó entregar detalles y se limitó a informar que se trata solo de una de las varias líneas investigativas que apoya el gobierno de los Estados Unidos a las autoridades en el Tolima.

“Desde que se hizo la reunión con el embajador de los Estados Unidos se logró identificar los fenómenos criminales en cada una de las zonas. El Tolima no es un departamento productor de coca como el Cauca y otras regiones, pero sí hay actividades como microtráfico, que terminan siendo lavadas en actividades como el sicariato, el gota a gota y otras que pueden afectar la economía de un país tan importante como los Estados Unidos. La DEA tiene unas capacidades y ayudas técnicas que nosotros no tenemos, que permiten la localización y la individualización”, respondió Bocanegra.

Se prevé que las actividades de narcotráfico detrás de las cuales estaría alias Chapolo sustenten el apoyo de la DEA para buscar su pronta captura.