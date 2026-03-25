Comunidades indígenas cumplen dos días de bloqueos en la vía Tolima - Huila

Tolima

En la mañana de este miércoles 25 de marzo, las comunidades indígenas del municipio de Natagaima instalaron de nuevo un punto de bloqueo en la vía nacional que conecta a los departamentos de Tolima y Huila.

Por segundo día consecutivo, un total de cuatro comunidades indígenas se apostaron sobre la vía en el sector de Balsillo para impedir el paso de vehículos, como protesta por lo que consideran un incumplimiento de la Agencia Nacional de Tierras en la entrega de predios. Participan en la protesta las comunidades Cololla La Palmita, El Patá, Balsilla y Santa Bárbara.

“El pliego de peticiones lo estamos realizando por el tema de tierras, reclamando un derecho que es la tierra, por incumplimiento de la Agencia Nacional. Tenemos todo lo requerido por la ANT, dimos cumplimiento a todas las tareas, pero a la fecha no nos hemos podido sentar a tomar decisiones ni lograr que nos cumplan. Debido a ese incumplimiento hemos decidido hacer esta minga”, manifestó Ana Lucía Llanos, gobernadora de la comunidad indígena Santa Bárbara.

Se espera que este miércoles las comunidades implementen cierres intermitentes más prolongados que los del día anterior. Cerrarán el paso de vehículos por dos horas y luego permitirán el paso durante media hora.

“La minga es permanente, esperamos funcionarios de la ANT que se sienten a negociar, que nos lleguen con respuestas claras, veraces y contundentes para poder levantar el bloqueo. Esto se va a ir escalando para ver cómo nos pueden cumplir”, enfatizó la gobernadora.

Por su parte, desde la Gobernación del Tolima se hizo un llamado al Gobierno nacional para que atienda cuanto antes los reclamos de las comunidades indígenas y así impedir mayores afectaciones a la movilidad en esta vía nacional, clave para el transporte de pasajeros y productos agrícolas.