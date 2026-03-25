Cierran colegio privado de Ibagué en el que denunciaron presunto abuso sexual de una menor

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Diego Guzmán, secretario de Educación de Ibagué, confirmó que desde que se conoció la denuncia de una madre de familia sobre un presunto abuso contra una menor de edad en un establecimiento educativo privado de primera infancia en el Sur de la ciudad, la Administración Municipal desplegó toda su capacidad operativa para atender la situación y adelantar las medidas correspondientes con las autoridades para la atención del caso.

“El equipo de inspección y vigilancia y calidad educativa de la Secretaría de Educación, se desplazó a primer hora de la mañana de hoy, hasta el establecimiento educativo ubicado en el barrio Venecia, del Sur de la Capital Musical, encontrando que este tenía falencias en los requisitos legales, de infraestructura y pedagógicos para su correcto funcionamiento, lo que impidió la activación de la ruta de atención ante este tipo de casos por parte del sistema educativo”, aseguró Diego Fernando Guzmán.

Por su parte, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, aseguró en su cuenta de X que “Como alcaldesa, mujer y madre, rechazo con total contundencia la denuncia conocida sobre un presunto caso que habría afectado a una niña de tres años al interior de una institución educativa en el sur de Ibagué”.

A la vez indicó que “He dado instrucciones precisas a la Secretaría de Educación para activar todos los protocolos, brindar acompañamiento a la madre y adoptar las medidas necesarias frente a esa institución”.

Finalmente, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se actué con toda celeridad y contundencia “Este caso NO puede quedar impune, y más, cuando se trata de lo más sagrado: nuestras niñas y niños”.

¿Por qué cerraron la sede de esta institución educativa privada?

Según el secretario de Educación, se suspendieron las actividades académicas en acuerdo con las directivas de la institución. Ahora los cerca de 20 menores de entre 4 a 8 años que estudiaban allí, serán reubicados en colegios oficiales de la ciudad, si los padres de familia lo autorizan.

La visita a esta institución educativa estuvo acompañada también por parte de la Secretaría de Gobierno y la Policía de Infancia y Adolescencia, para garantizar que el proceso judicial que ya está registrado en la Fiscalía, avance con la premura necesaria que amerita el aberrante caso.

“Desde la Administración Municipal rechazamos de manera categórica cualquier tipo de violencia contra nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Seguiremos de manera muy estricta el avance de la investigación, solicitando de manera categórica a las directivas del plantel colaborar con las autoridades para recopilar todas las evidencias que tengan lugar, para que un hecho tan indignante como éste, tenga justicia”, puntualizó el secretario de Educación de Ibagué.