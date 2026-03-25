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Alexei Schacht será el abogado de alias ‘Pipe Tuluá’ en Estados Unidos

Caracol Radio confirmó que Alexei Schacht será el abogado de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, en Estados Unidos.

Marín fue extraditado el 3 de febrero de 2026 a Estados Unidos, siendo señalado de ser el cabecilla de una estructura criminal con vínculos con el narcotráfico en Colombia y el mundo.

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Cabe recordar que Marín fue solicitado por la Corte Distrital del Este de Texas.

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¿Cómo fue la extradición de ‘Pipe Tuluá’?

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad por parte de la Policía Nacional, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, fue trasladado desde la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), para ser extraditado a Estados Unidos.

Este hecho fue confirmado por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, cumpliendo la orden impartida por el presidente Gustavo Petro.

“No tomar retaliaciones”

Antes de subirse al avión, ‘Pipe Tuluá’ dejó una carta en poder de 6AM W y un audio en el que solicita no tomar retaliaciones.

“Estoy haciendo este mensaje de aquí del teléfono de Mártires, el cual uso para llamar a mi familia y al ver noticias me entero que esta semana me pueden sacar de mi país por una falsa extradición, por lo tanto hago este audio para pedir el favor, a la gente, que estén tranquilos, porque les voy a pedir que no vayan a tomar retaliaciones contra el Inpec, contra el comercio, contra el alcalde”, expresó.

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