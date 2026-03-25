Afinia continúa trabajos en la subestación Chambacú: no se anuncian nuevos cortes

Afinia, filial del Grupo EPM, finalizó con éxito la jornada de traslado progresivo de carga de energía hacia una subestación móvil, lo que permite avanzar en el proceso de modernización de la subestación Chambacú.

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Estas maniobras técnicas benefician a más de 16.000 clientes-usuarios de sectores como el Centro Histórico, Chambacú, Crespo, Marbella, Manga, Pie de la Popa y La Boquilla, entre otros, garantizando la continuidad del servicio mientras se ejecutan las obras.

Gracias a este traslado, la compañía iniciará la renovación del tren de celdas de media tensión y el reemplazo del cableado interno de la subestación, incorporando materiales más modernos, seguros y de mayor capacidad.

Estas mejoras impactarán positivamente todos los circuitos asociados a esta infraestructura, que cuenta con más de ocho décadas de operación y equipos que superan los 40 años de servicio.

Una vez finalicen estos trabajos y se complete la modernización de la subestación, se realizará nuevamente el traslado de carga hacia la infraestructura renovada, fortaleciendo así la calidad, confiabilidad y capacidad del servicio en esta zona de la ciudad.

Afinia agradece a sus usuarios la comprensión, paciencia y empatía durante el desarrollo de estas actividades, que representan un paso importante hacia un servicio de energía más seguro, moderno y eficiente para todos.