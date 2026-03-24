Se entregó al Ejército explosivista de las disidencias de alias Calarcá que operan en el Tolima

Tolima

La Sexta Brigada del Ejército informó que las operaciones militares sostenidas contra los grupos armados organizados residuales que operan en el Tolima permitió que uno de sus integrantes se sometiera voluntariamente a la justicia.

Esta persona que estaba en formación como cabecilla de las disidencias de las FARC facción que lidera alias Calarcá, se presentó voluntariamente ante las tropas del Batallón de Infantería N.º 18 Coronel Jaime Rooke, de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.

“Su presentación se realizó en el marco de las acciones de inteligencia y control territorial que llevan a cabo los soldados en el centro-occidente del Tolima. El sujeto manifestó su intención de someterse a la justicia y acceder a los beneficios establecidos por el Gobierno Nacional, y también con el fin de garantizar la seguridad de su familia”, indicó la Sexta Brigada del Ejército.

Dato: este disidente cumpliría funciones como cabecilla de una facción y explosivista.

Según el Ejército Nacional, se activaron las rutas correspondientes para garantizar su seguridad y el inicio de su proceso correspondiente de sometimiento a la justicia.

“Las tropas de la Sexta Brigada invitan a los integrantes de los grupos armados organizados que delinquen en el país a que se sometan voluntariamente a la justicia ante las unidades militares en el departamento del Tolima y accedan a los beneficios establecidos por el Gobierno Nacional”, puntualizó el teniente coronel Jairo Mendoza, comandante del Batallón de Infantería N.18 coronel Jaime Rooke.