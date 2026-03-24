Sancionan a motociclista que invadió carril de Transcaribe con sacos y sobrecupo

Luego de que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) identificara a la motocicleta que transitaba por el carril exclusivo de Transcaribe, el pasado viernes, 13 de marzo, con sobrecupo y poniendo en riesgo la vida del parrillero fueron citados ante la oficina del DATT para responder por sus actuaciones.

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Ante la situación y tras la verificación de los hechos, tanto el conductor como el propietario del vehículo comparecieron ante la entidad para responder por las infracciones cometidas. Durante el encuentro, ambos ciudadanos manifestaron su arrepentimiento por atentar contra las normas de tránsito.

Como resultado del proceso, se impusieron las sanciones y comparendos correspondientes por las siguientes infracciones: transitar por un carril exclusivo para buses, no portar el SOAT ni la revisión técnico-mecánica vigente, y conducir sin licencia. Esta última situación evidencia la falta de idoneidad para operar el vehículo. Asimismo, se constató el sobrecupo en la motocicleta.

Adicionalmente, el director del DATT, José Ricaurte, invitó a los implicados a participar en el curso de educación vial, como medida pedagógica para promover conductas responsables en las vías.

El DATT hace un llamado a todos los motociclistas y actores viales a respetar la vida, las normas de tránsito y el espacio público, recordando que el derecho a la ciudad implica el cumplimiento de las reglas y el respeto por las zonas restringidas, contribuyendo así a una movilidad más segura, organizada y eficiente para todos.