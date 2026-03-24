Medida de aseguramiento a hombre por presunto robo a personero de Turbaco, Bolívar

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra una persona, por su presunta responsabilidad en los delitos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Los hechos investigados ocurrieron el pasado 8 de enero cuando el ahora procesado, de 27 años, al parecer, intimidó con arma de fuego al personero de Turbaco para hurtarle sus pertenencias.

El atraco se produjo en una estación de servicio de gasolina del referido municipio donde a la víctima le fue arrebatada violentamente un pulso, un anillo y una cadena de oro avaluados aproximadamente en 45 millones de pesos.

Labores de policía judicial como lo son pruebas testimoniales e identificaciones fotográficas, entre otras, posibilitaron individualizar e identificar a Villarreal Pardo como el supuesto responsable.

En cumplimiento de una orden judicial el procesado fue capturado por la Policía Nacional el pasado 16 de marzo.

En el desarrollo de las audiencias preliminares Villarreal Pardo negó su responsabilidad en los hechos y no aceptó el cargo imputado por un fiscal de la Seccional Bolívar.