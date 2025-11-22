Bolsonaro fue enviado a prisión luego de intentar retirarse la tobillera electrónica

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue encarcelado este sábado por riesgo de “fuga”, tras ser acusado por la justicia de intentar retirarse la tobillera electrónica para escaparse.

El magistrado Alexandre de Moraes ordenó su traslado a prisión de forma preventiva al considerar que hay indicios de “una estrategia para posibilitar la fuga” del expresidente.

Entre esos indicios está una convocatoria del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, a una manifestación en la tarde de este sábado frente a la residencia de su padre.

Además, en la madrugada de este sábado el expresidente intentó “romper el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”, según el documento.

Condena contra Bolsonaro

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra el hoy presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.

Desde agosto cumplía prisión domiciliaria en su vivienda en un condominio de Brasilia, monitoreado a través de una tobillera electrónica.

El juez a cargo de la causa, Alexandre de Moraes, le había impuesto esas restricciones por estimar que el líder ultraderechista intentaba obstruir el proceso en su contra.

Los abogados de Bolsonaro dijeron que recibieron la noticia del encarcelamiento con “profunda perplejidad”.

El exmandatario, de 70 años, está en un “delicado” estado de salud y “su prisión puede poner su vida en riesgo”, afirmó en un comunicado la defensa, y anticipó que presentará un recurso contra la decisión.

Bolsonaro fue trasladado a un complejo de la Policía Federal en Brasilia donde los presos son sometidos a exámenes médicos antes de ser enviados a la cárcel, señaló una fuente cercana al tema.

Celebraciones por el encarcelamiento de Bolsonaro

Cerca de la entrada de las instalaciones policiales, el movimiento de personas y automóviles fue en aumento en el transcurso de la mañana.

Un grupo de mujeres destapó una botella de vino espumante frente al lugar para celebrar el encarcelamiento del mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas.

“¡Cuánta alegría, cuánta felicidad, es bien merecida!” la prisión, dijo a la AFP una de ellas, Ana Denise Sousa, profesora de filosofía de 47 años.

Por su condición de expresidente, Bolsonaro deberá ser separado de los demás reclusos en una sala sin barrotes y con “comodidades dignas”, de acuerdo con la ley brasileña.

Convocatoria a “vigilia”

Flavio Bolsonaro había convocado el viernes a una “vigilia” por la salud de padre y “la libertad de Brasil”.

Según el juez, esa manifestación abriría la posibilidad de una “fuga hacia alguna de las embajadas cercanas a la residencia del acusado”.

El documento judicial señala que el condominio de Bolsonaro está ubicado a unos 15 minutos en auto del sector de embajadas en Brasilia, entre ellas la de Estados Unidos.

La orden de prisión preventiva deberá ser refrendada el lunes por los demás magistrados de la primera sala del tribunal en una votación virtual, precisó la corte suprema.