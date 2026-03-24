IPCC presentó balance de gestión 2025 ante el Concejo Distrital de Cartagena

En cumplimiento de su compromiso con la transparencia y el desarrollo social, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) presentó ante el Concejo Distrital su informe de gestión y resultados correspondiente a la vigencia 2025. El balance reflejó un año de hitos significativos donde la cultura se consolidó como una herramienta de transformación social y equidad en todo el territorio.

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Durante el 2025, el IPCC alcanzó una importante ejecución presupuestal que permitió la puesta en marcha de programas de protección, divulgación y salvaguarda de prácticas ancestrales. Asimismo, la línea estratégica de “Artes, Cultura y Patrimonio” mostró un avance técnico sobresaliente, demostrando una gestión eficiente en la inversión de recursos públicos para el beneficio de los cartageneros.

Sobre estos resultados, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó la importancia de recuperar la confianza en las instituciones: “”Nos propusimos devolverle a la ciudad los espacios y las oportunidades para mejorar la calidad de vida y el fomento al talento cartagenero, y la cultura fue el camino. Logramos que Cartagena volviera a brillar con una agenda transparente, donde cada peso invertido se tradujo en oportunidades para nuestros artistas y en la recuperación de nuestros espacios públicos. Este balance que entregamos al Concejo es la prueba de que cuando se administra con rigor, el patrimonio se convierte en bienestar para todos".

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó el enfoque humano de la gestión realizada: “El 2025 fue el año de los escenarios culturales vivos. Nuestra prioridad fue democratizar el acceso a la cultura, llegando a comunidades que históricamente habían estado al margen. Logramos que nuestros museos y plazas fueran espacios de formación y encuentro, y fortalecimos el apoyo a los gestores culturales mediante convocatorias públicas transparentes. Este informe muestra un instituto robusto, eficiente y, sobre todo, profundamente conectado con la identidad y los saberes ancestrales de nuestra Cartagena”.

Hitos destacados de la gestión 2025

- Gestión Contractual y Financiera: Se formalizaron 265 contratos con una inversión total superior a los 37 mil millones de pesos, priorizando la contratación directa de talento local y convenios de asociación para el fortalecimiento del sector.

- Protección del Patrimonio: Se impulsó la implementación de estrategias para la preservación de costumbres y saberes de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras.

- Democratización Cultural: Se consolidó una oferta de servicios educativos y culturales que transformó los recintos patrimoniales en centros dinámicos de aprendizaje ciudadano.

Con esta rendición de cuentas, el IPCC reafirma su compromiso de continuar trabajando en este 2026 bajo los principios de eficiencia y amor por el patrimonio, asegurando que la cultura siga siendo el eje articulador del desarrollo en el Distrito de Cartagena.