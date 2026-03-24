Eventos deportivos y culturales generaron una ocupación del 85% en los hoteles de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Ibagué, entregó el balance que dejó para la ciudad el puente festivo de San José.

Según Naydú Romero, la capital del Tolima fue visita por más de 25 mil personas que participaron en las diferentes actividades programadas, consolidándose como un destino atractivo para el turismo, los eventos y el deporte.

La realización de eventos deportivos y culturales, entre ellos el Festival de la Música Colombiana y la Crono de Rigo, permitió atraer a miles de personas y generar un impacto directo en la economía, beneficiando a distintos sectores productivos de la ciudad.

“Ibagué sigue consolidándose como un destino de eventos, turismo y dinamización económica. Durante este fin de semana registramos resultados muy positivos que reafirman el impacto de estas estrategias en la ciudad”, señaló Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.

¿Cómo le fue a Ibagué en la ocupación hotelera?

La capital del Tolima registró una ocupación hotelera cercana al 85%, evidenciando una alta demanda tanto en alojamientos formales como alternativos, lo que refleja la confianza de los visitantes y el posicionamiento de la ciudad como destino.

Asimismo, sectores como restaurantes, comercio y servicios reportaron un incremento aproximado del 20% en sus ventas, resultado del flujo de turistas y la participación activa en la agenda de actividades, lo que se traduce en mayores ingresos y oportunidades para empresarios, emprendedores y trabajadores.