En Cartagena bajaron los casos de tuberculosis durante 2025

Como parte de la agenda conmemorativa del Día Mundial de la Tuberculosis, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, informa que los casos de tuberculosis en la ciudad disminuyeron en un 6% durante 2025, al pasar de 515 casos en 2024 a 484 en 2025.

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Este resultado es producto de la implementación de estrategias enfocadas en la prevención, detección temprana y control oportuno de la enfermedad, especialmente, en comunidades y poblaciones de mayor riesgo.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, destacó que, a través de la Dirección Operativa de Salud Pública, se ha priorizado el seguimiento permanente a los pacientes diagnosticados, garantizando la adherencia al tratamiento mediante estrategias de acompañamiento y supervisión. “Esto contribuye a mejorar los resultados en salud y prevenir la aparición de casos resistentes”, afirmó.

En este contexto, el Distrito adelanta acciones como la búsqueda activa de casos y el fortalecimiento del acceso al diagnóstico mediante pruebas bacteriológicas y moleculares, que permiten obtener resultados más rápidos y precisos, favoreciendo una detección oportuna y la reducción de la transmisión.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la tuberculosis continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más letales en el mundo: diariamente, más de 3.300 personas fallecen por esta causa y cerca de 29.000 contraen la enfermedad, a pesar de ser prevenible y curable.

Por su parte, Jeidys Banquez, paciente que superó la enfermedad tras ser diagnosticada en 2007, envió un mensaje de esperanza a quienes actualmente enfrentan esta condición: “La tuberculosis tiene cura. Si se detecta a tiempo y se cumple con el tratamiento, es posible superarla”.

Síntomas más comunes

* Tos persistente, en ocasiones con sangre.

* Dolor torácico.

* Cansancio o debilidad.

* Pérdida de peso.

* Fiebre.

* Sudores nocturnos.

Aunque afecta principalmente a los pulmones, la tuberculosis también puede presentarse en otras partes del cuerpo como riñones, cerebro, columna vertebral y piel.

Medidas de prevención, según la OMS

Para prevenir la infección y su propagación, se recomienda:

* Consultar al médico ante síntomas como tos prolongada, fiebre o pérdida de peso sin causa aparente.

* Realizarse pruebas si se pertenece a grupos de riesgo o se ha tenido contacto con personas diagnosticadas.

* Cumplir completamente el tratamiento indicado por el personal de salud.

* Adoptar medidas de higiene respiratoria, como cubrirse al toser o estornudar y usar mascarilla si se está enfermo.

* Mantener espacios ventilados, especialmente, en entornos de atención en salud.

El Dadis continuará fortaleciendo la articulación con las instituciones prestadoras de servicios de salud, desarrollando jornadas de capacitación al talento humano y promoviendo campañas educativas para sensibilizar a la comunidad, fomentar la consulta oportuna y reducir el estigma asociado a la enfermedad.

Con estas acciones, Cartagena reafirma su compromiso con la salud pública, trabajando de manera continua para disminuir la incidencia de la tuberculosis y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.