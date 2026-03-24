Comunidades indígenas bloquean la vía que conecta los departamentos de Tolima y Huila

Tolima

En la mañana de este martes 24 de marzo, las comunidades indígenas del municipio de Natagaima instalaron un bloqueo vial intermitente en la vía nacional que conecta los departamentos de Tolima y Huila.

Según informó el director Operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, las comunidades adelantan una protesta como mecanismo de presión en medio de un proceso de titulación que avanzan con la Agencia Nacional de Tierras.

La protesta consiste en bloqueos intermitentes: los indígenas cierran el paso de vehículos por una hora y luego lo habilitan por media hora. El cierre se concentra en el sector conocido como Balsilla, kilómetro 60+200 de la vía Girardot – Neiva.

Balance del fin de semana

El funcionario también indicó que, durante el más reciente fin de semana, ingresaron un total de 125 mil vehículos al Tolima y salieron más de 122 mil con destino a otros departamentos.

El balance también indica que dos personas fallecieron y cinco más resultaron heridas en medio de los siniestros viales. A su vez, se impusieron 103 comparendos, se inmovilizaron nueve vehículos y se incautaron tres máquinas amarillas que serían usadas para minería ilegal.

“Ahora nos preparamos para la Semana Santa para atender la altísima afluencia vehicular y a los muchos turistas que nos acompañarán en el departamento”, concluyó.