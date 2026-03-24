Cambia rotación de pico y placa para motos y particulares en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía la nueva rotación de la medida de pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, conforme con lo establecido en el Decreto 0015 del 14 de enero de 2026, el cual regula la restricción vehicular en la ciudad.

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La nueva rotación comenzará a regir a partir de este lunes, 30 de marzo y hasta el 27 de junio de 2026, tanto para vehículos particulares como para motocicletas, de acuerdo con el último dígito de la placa.

La nueva rotación aplicará así:

• Lunes: 7 y 8

• Martes: 9 y 0

• Miércoles: 1 y 2

• Jueves: 3 y 4

• Viernes: 5 y 6

La medida aplica de lunes a viernes, excepto los fines de semana y días festivos, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión en las principales vías del Distrito.

Para vehículos particulares, el horario es de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. mientras que para las motocicletas es de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

La Administración Distrital invita a todos los conductores a acatar la medida y planificar sus desplazamientos con anticipación, con el fin de contribuir a una movilidad más eficiente y segura en la ciudad.