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24 mar 2026 Actualizado 23:40

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Cartagena

Cambia rotación de pico y placa para motos y particulares en Cartagena

La modificación comenzará a regir a partir de este lunes 30 de marzo hasta el 27 de junio de 2026

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía la nueva rotación de la medida de pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, conforme con lo establecido en el Decreto 0015 del 14 de enero de 2026, el cual regula la restricción vehicular en la ciudad.

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La nueva rotación comenzará a regir a partir de este lunes, 30 de marzo y hasta el 27 de junio de 2026, tanto para vehículos particulares como para motocicletas, de acuerdo con el último dígito de la placa.

La nueva rotación aplicará así:

• Lunes: 7 y 8

• Martes: 9 y 0

• Miércoles: 1 y 2

• Jueves: 3 y 4

• Viernes: 5 y 6

La medida aplica de lunes a viernes, excepto los fines de semana y días festivos, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión en las principales vías del Distrito.

Para vehículos particulares, el horario es de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. mientras que para las motocicletas es de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

La Administración Distrital invita a todos los conductores a acatar la medida y planificar sus desplazamientos con anticipación, con el fin de contribuir a una movilidad más eficiente y segura en la ciudad.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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