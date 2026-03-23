Un menor muerto y un herido tras una violenta ráfaga de disparos en el sector La Arrocera de Olaya

La violencia volvió a sacudir las calles del barrio Olaya Herrera durante la noche del pasado domingo en un hecho de sangre que cobró la vida de un menor de edad. El ataque ocurrió en el sector conocido como La Arrocera mientras varias personas se encontraban en las afueras de un local abierto al público disfrutando del cierre del fin de semana.

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La víctima mortal fue identificada como Anuar Yesid Baena Cuello de 17 años y natural de Cartagena. Según el relato de los testigos un sujeto desconocido se acercó caminando al adolescente y sin mediar palabra accionó su arma de fuego impactándolo en zonas vitales antes de emprender la huida con rumbo desconocido por los callejones del sector.

Detalles del reporte oficial

Aunque el joven fue auxiliado rápidamente y remitido a un centro asistencial cercano los médicos de turno confirmaron que ingresó a la sala de urgencias sin signos vitales. Las autoridades que asumieron el caso revelaron que al occiso le registraban tres anotaciones judiciales previas como aprehendido por el delito de porte ilegal de armas de fuego lo que ahora es pieza clave en la investigación.

En medio de la ráfaga de disparos otro sujeto de diecinueve años resultó lesionado con un impacto en su brazo izquierdo. El herido quien se recupera satisfactoriamente en un hospital local también cuenta con un amplio prontuario que incluye cinco anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes y porte de armas.

La inspección técnica al cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación mientras la Policía Metropolitana adelanta operativos para dar con el responsable de este nuevo homicidio en el sur de la ciudad.