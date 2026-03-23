Proyecto social construido por la Alcaldía de Ibagué busca entregar vivienda a 158 familias

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, aseguró que el propósito de este proyecto es mejorar las condiciones habitacionales de 158 familias que residen en la margen de la quebrada Hato de la Virgen.

La iniciativa de infraestructura social que hace parte del cumplimiento de una acción popular que protege el cauce de la quebrada Hato de la Virgen, contempla la entrega de una unidad habitacional a cada núcleo familiar beneficiado, la cual estará situada en la Urbanización El Reposo, de la comuna 12.

“Estamos muy contentos porque no solo vamos a construir techos y paredes, sino hogares donde sus generaciones van a crecer. Además, les brindaremos oportunidades de empleo en esta misma obra, con mano de obra de la comunidad”, afirmó la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

Cada vivienda será de una planta y contará con cocina, habitación, unidad sanitaria, salón, zona de ropas y proyección estructural para una segunda planta infirmó la mandataria local.

El lote en el que se desarrollarán la construcción de las viviendas en la actualidad ya dispone de redes de servicios públicos domiciliarios, como alcantarillado, energía y alumbrado público.

“Es una alegría inmensa porque lo veíamos muy lejano. Ya no vamos a tener esa zozobra; ahora tendremos una casa propia, y eso nos llena el corazón”, resaltó Viviana Morales, beneficiaria del proyecto.

Es de recordar que la reubicación de estas familias se había ordenado hace más de 10 años y por decisión de la actual administración municipal se da inicio a su ejecución.