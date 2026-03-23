Policía en Bolívar fortalece acciones para la protección del recurso hídrico

Por: Emilio Gutiérrez Yance

Hay territorios donde el agua no corre: respira. Se desliza como un hilo antiguo entre la memoria de los pueblos, se posa en las manos curtidas del campesino y se queda, quieta y profunda, en la mirada de quienes han aprendido que vivir también es saber cuidar. En Bolívar, el agua no es un recurso: es destino.

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En el marco del Día Mundial del Agua, esta certeza cobra una dimensión más urgente. No es una fecha para la conmemoración vacía, sino para el reconocimiento de un recurso que sostiene la vida misma. En Colombia, uno de los países más ricos en agua del planeta, el desafío no es tenerla, sino protegerla.

Amanece, y en las orillas de una ciénaga apenas despierta, el mundo parece sostenerse en equilibrio. Una garza rompe el silencio. Un niño lanza una piedra que dibuja círculos sobre el espejo del agua. Y más allá, casi imperceptibles, avanzan ellos: hombres y mujeres de la Policía Nacional que han entendido que su misión no termina en la ley, sino que comienza en la vida misma.

Porque proteger el agua es, en esencia, proteger todo.

En este departamento donde los ríos cuentan historias y las lluvias son promesa, la labor policial ha encontrado un nuevo lenguaje: el de la conservación. Ya no se trata únicamente de vigilar caminos o contener delitos. Se trata de sembrar conciencia. De llegar a cada rincón —polvoriento, húmedo o remoto— con un mensaje que no impone, sino que invita.

Así, bajo el sol que cae sin tregua, se tejen jornadas de educación ambiental; se conversa con pescadores que conocen el pulso del agua mejor que nadie; se escucha a comunidades que, por años, han resistido entre la abundancia y la escasez. Y en medio de ese diálogo, la autoridad se transforma en cercanía.

También están las acciones que no se ven, pero que sostienen el equilibrio: operativos contra la explotación ilegal de recursos, protección de cuencas vulnerables, trabajo articulado con autoridades ambientales para devolverle al agua su cauce limpio y su dignidad intacta.

En esa misma línea, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, ha dado un paso significativo con la creación de la “Policía del Agua”, un grupo especializado diseñado para liderar la protección de los recursos hídricos en el país. Integrado por carabineros capacitados en normatividad ambiental, este equipo fortalece la respuesta institucional frente a los desafíos que hoy impone el cambio climático.

Colombia, reconocida como el sexto país con mayor riqueza hídrica en el mundo y poseedora del 5% del recurso global, enfrenta hoy una paradoja: la abundancia amenazada. Por eso, iniciativas como esta se alinean con la estrategia ambiental de la Policía Nacional, que prioriza la protección de los cuerpos de agua como eje fundamental para garantizar la sostenibilidad.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, lo resume con claridad:

“Proteger el agua es proteger la vida misma. Desde la Policía Nacional trabajamos no solo para garantizar la seguridad, sino para preservar los recursos naturales que son esenciales para nuestras comunidades. Este es un compromiso con el presente y con las futuras generaciones.”

Y entonces todo cobra sentido. Porque en Bolívar, donde el agua sostiene casas, cultivos y esperanzas, cada acción cuenta. Así se escribe esta crónica: sin ruido, pero con profundidad. Como el agua misma. Y mientras el país avanza, hay quienes han entendido que la verdadera seguridad también se mide en la transparencia de un río, en la salud de una ciénaga, en la posibilidad de que la vida siga fluyendo. Porque al final, el agua no solo pasa: permanece. Y quienes la protegen, también.