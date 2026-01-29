Autoridades aeronáuticas confirman hallazgo de la caja negra tras siniestro en Norte de Santander

Rueda de prensa de la Aeronáutica Civil y Ministerio de Transporte en Cúcuta. Foto: Ana María Rueda

La Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo de la caja negra de la aeronave que se accidentó en jurisdicción de La Playa de Belén, Norte de Santander, un avance determinante dentro del proceso investigativo que busca esclarecer las causas del siniestro.

El director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, explicó a Caracol Radio que desde el primer momento se activaron los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

“Desde el momento uno activamos todos los mecanismos y los protocolos que se aplican cuando ocurre un siniestro aéreo”, afirmó.

El funcionario indicó que una comisión especial de la entidad adelanta las indagaciones correspondientes, con personal especializado en navegación aérea y en investigación de accidentes.

“Hay una comisión de la Aeronáutica Civil que está haciendo todo lo pertinente para saber exactamente qué fue lo que sucedió”, señaló.

Martínez confirmó que la caja negra ya está en poder de la Aeronáutica Civil.

“Ya tenemos la caja negra, la que habla, y eso es un buen avance porque allí podemos observar grabaciones”, aseguró, al tiempo que destacó que la entidad cuenta con “uno de los equipos más especializados que existen prácticamente en Sudamérica”.

Con profundo respeto y solidaridad, a esta esta hora, la ministra @maferojas se encuentra en Cúcuta junto al director de la @AerocivilCol, @LuisChimenty, informando al país sobre los avances en la investigación del siniestro aéreo ocurrido ayer en la ruta Cúcuta–Ocaña. pic.twitter.com/Qgdjt52RXG — MinTransporte (@MinTransporteCo) January 29, 2026

Según el director, este hallazgo permitirá que los resultados preliminares se conozcan en un menor tiempo.

“El tiempo va a ser más rápido que en otros siniestros, porque en la pasada no había caja negra ni grabaciones”, indicó.

Finalmente, el director envió un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas y expresó su impacto personal frente a lo ocurrido. “No estoy aquí solo como director de la Aeronáutica, estoy como un ser humano más, muy impactado por todo lo que está sucediendo”, manifestó.

