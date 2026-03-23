Comunidad de San Pedro y Libertad atrapa y quema la moto de un presunto sicario tras atentado a bala

Momentos de máxima tensión se vivieron en la intersección de los barrios San Pedro y Libertad tras un ataque sicarial que por poco termina en un linchamiento. La víctima del atentado, identificada como Yorman, fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido antes de intentar escapar del lugar.

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Sin embargo, la rápida reacción de los vecinos impidió que uno de los presuntos delincuentes lograra su cometido. En un acto de justicia por mano propia, la comunidad persiguió al sujeto, lo derribó de su motocicleta y procedió a prenderle fuego al vehículo en plena vía pública. Las llamas consumieron la moto en cuestión de minutos ante la mirada de decenas de curiosos que exigían mayor seguridad en la zona.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena llegaron al sitio para evitar que la turba acabara con la vida del sospechoso. El hombre fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el arma de fuego utilizada en el ataque fue incautada como material probatorio.

Por su parte, Yorman fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano donde los médicos luchan por estabilizar su condición. Las autoridades de salud mantienen un pronóstico reservado, mientras el CTI de la Fiscalía adelanta las investigaciones para determinar si el ataque obedece a un ajuste de cuentas o a otras motivaciones criminales en este sector de la ciudad.