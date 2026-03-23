Cartagena logra resultados históricos tras el primer año de la Política Pública de Mujeres y Género

En el marco del mes de la mujer, la Secretaría de Planeación, junto a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, destacan los avances alcanzados durante el primer año de implementación de la Política Pública de las Mujeres y Equidad de Género de Cartagena, un instrumento de planificación que orienta las acciones del Distrito para garantizar mayores oportunidades, participación y una vida libre de violencias para las mujeres, conforme con la visión de gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz y la gestora social Liliana Majana.

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Esta política pública, aprobada el 25 de noviembre de 2024 por el Consejo Distrital de Política Económica y Social (CONPES), es liderada por la Secretaría de Participación y se enmarca en la apuesta del alcalde Dumek Turbay por consolidar una ciudad más justa e incluyente como lo establece el Plan de Desarrollo 2024-2027.

Desde la Secretaría de Planeación Distrital se brindó acompañamiento técnico y metodológico durante el proceso de estructuración y formulación de la política. Además, se gestionó y viabilizó la financiación de la formulación del instrumento a través de recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Es de resaltar que la construcción de esta política contó con la participación de mujeres de las tres localidades, de distintas edades, diversidades étnicas, de orientación sexual e identidades de género.

Avances durante el primer año de implementación

Uno de los principales logros fue la creación y puesta en marcha del Observatorio Distrital de Familias y Género con enfoque diferencial, étnico-racial y territorial, un espacio interinstitucional e interdisciplinar liderado por la Secretaría de Planeación que recopila, sistematiza, analiza, monitorea, investiga y publica información y datos sobre la realidad de las mujeres, la familia y la población OSIDG en la ciudad.

También se creó e implementó el Consejo Consultivo de Mujeres, un espacio de interlocución entre las organizaciones de mujeres y la administración distrital, que actualmente cuenta con la representación de 25 sectores de la diversidad de la población femenina.

“Esta política pública es una hoja de ruta con metas y presupuesto definido para la garantía de los derechos de las mujeres cartageneras. Hoy, tras un año de implementación, vemos resultados concretos que fortalecen la participación, el cuidado y las oportunidades de la población femenina en la ciudad”, afirmó el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza.

En materia de prevención de violencias, el programa Cartagena es Violeta logró vincular a 4.061 personas en acciones orientadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, a través de iniciativas como Violeta Activa, Territorio Violeta, Me la gozo sin tu acoso y Caravana Violeta.

Además, a través del Sistema Distrital del Cuidado, se desarrollaron alianzas para fortalecer organizaciones sociales y comunitarias del cuidado, así como rutas de formación y acompañamiento para cuidadores. En este marco, 7.283 personas cuidadoras fueron beneficiadas con procesos de formación, certificación y fortalecimiento de capacidades. Como parte de estas acciones también se realizó la caracterización de más de 5.000 cuidadores en la ciudad, con el fin de identificar sus condiciones socioeconómicas y las cargas físicas y emocionales asociadas a las labores de cuidado.

“La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Oficina de Asuntos para la Mujer, le ha apostado a los diferentes enfoques plasmados en la política pública mediante su macroestrategia ‘Cartagena es Violeta’, que abarca la protección de las mujeres, la prevención de las violencias basadas en género, la generación de oportunidades, el fortalecimiento del liderazgo femenino, la implementación del Sistema Distrital de Cuidado y la creación de espacios de bienestar. Como líderes de esta política, seguiremos articulando acciones con diferentes actores para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres”, comentó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

En el componente de fortalecimiento de las capacidades económicas, se impactó a 543 mujeres, brindándoles herramientas como formación, certificación y recursos materiales para iniciar sus propios negocios, potenciar sus capacidades productivas y mejorar su calidad de vida.

A través del programa Impulso Violeta, otras 240 mujeres afianzaron sus capacidades técnicas y productivas mediante el aprendizaje de habilidades en áreas como belleza, gastronomía y cuidado personal. De igual manera, 200 mujeres fueron beneficiadas a través de un convenio con la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, orientado a promover su empleabilidad y ampliar sus oportunidades laborales.

La política también impulsó la participación de las mujeres en el ámbito cultural, permitiendo que 1.763 mujeres artistas y creadoras participaran en distintos eventos y procesos de circulación cultural en la ciudad.

La Política Pública de las Mujeres y Equidad de Género cuenta con un presupuesto estimado de $68.811 millones y contempla un sistema permanente de seguimiento y evaluación que involucra al Comité Intersectorial y al Consejo Consultivo de Mujeres.

La Secretaría de Planeación Distrital continuará acompañando técnicamente su implementación y seguimiento, con el propósito de asegurar que este instrumento de planificación se siga traduciendo en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las mujeres en todas sus diversidades.