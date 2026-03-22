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Sabalenka: “Fue una sorpresa para la gente” y el momento que marcó su debut en Miami

Tras vencer a la estadounidense Ann Li por 7-6(5), 6-4, la vigente campeona tuvo que adaptarse a un cambio de cancha inesperado debido a ajustes en la programación. Sin embargo, más allá de la logística, lo que marcó la jornada fue la conexión directa que logró con el público en un escenario más íntimo.

En conversación con Caracol Radio, Sabalenka destacó precisamente ese ambiente distinto, lejos del estadio principal:

“Lo que más me gustó es que fue como una sorpresa para la gente. Muchos no esperaban verme ahí… y creo que lo disfrutaron muchísimo. Trajeron carteles, estaban muy emocionados… fue algo muy bonito.”

La tenista bielorrusa explicó que jugar en una cancha externa, con aficionados que no anticipaban verla tan de cerca, generó una energía especial. A diferencia del ambiente más estructurado del estadio central, este escenario permitió una interacción más espontánea y cercana.

Aunque inicialmente le sorprendió la posibilidad de cancelar o mover su partido (una decisión vinculada a los retrasos por lluvia y a la programación del encuentro entre Carlos Alcaraz y Joao Fonseca), Sabalenka optó por jugar y terminó sacando adelante un partido complejo, apoyándose en su experiencia en momentos clave.

Sobre toda esa situación, dejó claro qué fue lo único positivo que se lleva:

“Eso es lo único que realmente me hace feliz: que la gente lo disfrute, que se divierta.”

Ahora, la número uno avanza con paso firme en el torneo y se prepara para enfrentar a la también estadounidense Caty McNally en la siguiente ronda, en un duelo inédito entre ambas.