Más de 190 personas en condición de calle fueron afiliadas al sistema de salud en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, y su programa de Habitante de Calle, continúa fortaleciendo las acciones orientadas a la atención integral, el bienestar y la garantía de derechos de las personas en condición de calle en el Distrito.

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En la actual administración, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay, se han impulsado diferentes estrategias que facilitan el acceso a servicios de salud y promueven procesos de inclusión social. Como resultado, más de 190 personas en condición de calle han sido afiliadas al sistema de salud, permitiéndoles la atención médica oportuna y el seguimiento a sus condiciones de salud.

“Trabajamos para que las personas en condición de calle tengan acceso a servicios básicos, atención en salud y espacios que les permitan iniciar procesos de recuperación. A través del programa de Habitante de Calle, brindamos acompañamiento integral y generamos oportunidades reales para avanzar en su inclusión social”, indicó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación y Desarrollo Social.

Espacios que dignifican y transforman vidas

El Distrito tiene a disposición el Hogar de Paso Segundas Oportunidades, un espacio diseñado para brindar atención integral a los habitantes de calle, allí se garantiza alimentación balanceada bajo supervisión profesional, un lugar seguro para su descanso y condiciones dignas durante su permanencia.

Además, en este lugar las personas acceden de manera voluntaria a servicios que incluyen acompañamiento psicosocial, actividades de esparcimiento y procesos orientados a su rehabilitación e inclusión social.

Desde 2024, más de 650 habitantes de calle han ingresado al Hogar de Paso, de los cuales alrededor de 130 han avanzado en procesos de desintoxicación. Además, a través de jornadas de sensibilización, se ha logrado el rescate de más de 60 personas mayores que se encontraban en condición de calle.

En lo que va de 2026, más de 145 personas han sido atendidas mediante estas jornadas, fortaleciendo así la presencia institucional en el territorio y la atención directa a esta población.

“No estoy durmiendo en las calles y mucho menos duermo con frío. No tengo necesidad de buscar un refugio cuando llueve, estoy muy agradecido con el Hogar de Paso”, expresó una de las personas en condición de calle beneficiadas por el Hogar de Paso Segundas Oportunidades.

La Alcaldía de Cartagena continúa la implementación de acciones que permiten acercar la oferta institucional a las personas en condición de calle, facilitando su acceso a servicios esenciales y generando rutas de atención que contribuyen a mejorar sus condiciones de vida y su proceso de inclusión social.