IPCC fortalece programa “Formar para transformar” en bibliotecas públicas y centros culturales

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), continúa fortaleciendo el programa “Formar para transformar” en las bibliotecas públicas y comunitarias y centros culturales de la Red Distrital, consolidando estos espacios como escenarios clave para el aprendizaje, la creación y el encuentro comunitario.

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“Formar para transformar” es una estrategia de formación artística que promueve el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos a través de procesos continuos en distintas áreas artísticas. Se impulsa el talento, la creatividad y la expresión, al tiempo que se fortalecen valores y se generan oportunidades para transformar realidades en los diferentes contextos sociales.

Actualmente, la estrategia se desarrolla con formación en teatro, música, danza, yoga y artes plásticas, para niños, jóvenes y adultos mayores en las bibliotecas de Pasacaballos, Ciudad del Bicentenario, El Socorro, Pontezuela, El Educador, Las Palmeras, Boston, La Boquilla y la zona insular del Distrito; al tiempo que se realizan preparativos para la apertura de inscripciones en otras bibliotecas de la Red.

En lo que va corrido de la presente vigencia, los procesos formativos impactan de manera directa a grupos que tienen entre 30 y 40 personas que asisten una vez por semana a jornadas orientadas por expertos profesionales en cada una de las áreas, adscritos al IPCC.

“Bajo la orientación del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, estamos convirtiendo a las bibliotecas y centros culturales del Distrito, en el corazón de la actividad cultural de la ciudad, con participación activa de las comunidades de las tres localidades, con una dinámica que les permite no solamente apreciar las expresiones del arte y la cultura, sino también aprenderlas, vivirlas y asumirlas como una manifestación de identidad”, explicó Lucy Espinosa Díaz, directora general del IPCC.

Los beneficiarios no solo desarrollan habilidades artísticas, también se fortalecen en valores como la creatividad, el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina, la empatía, la autoestima, la tolerancia y el sentido de pertenencia, lo que contribuye a construir comunidades más unidas, conscientes y resilientes.

“Nos sentimos muy orgullosos de participar en los talleres de formación que desarrolla el IPCC en las bibliotecas. Nosotros, los adultos mayores, estamos satisfechos y con la autoestima en alto, porque somos personas que todavía podemos trabajar y aprender lo que nos gusta. Yo asisto con 10 adultos a las clases de artes escénicas en la Biblioteca Juan de Dios Amador, y nos integramos con otras 30 personas de diferentes edades”, dijo Carmen Martínez, coordinadora del Grupo Organizado Boston 4, beneficiaria del proceso.

Por su parte, Wimar Antonio Talaigua Torres, residente en el barrio Olaya Herrera y participante en el proceso formativo de música en la Biblioteca de Fredonia, aseguró que “aprendimos mucho sobre los orígenes de la música, los diferentes ritmos; y nos enseñaron a tocar varios instrumentos. La verdad es que esta formación del IPCC es muy importante, especialmente, para los niños en estas zonas complicadas de la ciudad, por los riesgos sociales a los que están sometidos. Cuando ellos ingresan a estos grupos se les ayuda a tener otra visión de su entorno, a proyectar que pueden salir adelante a través de la música. La enseñanza artística en las bibliotecas es algo extraordinario y espectacular”.

Además, la Red de Bibliotecas impulsa una programación comunitaria permanente que incluye clubes de lectura, cine-foros, conversatorios, extensiones bibliotecarias, Estrategia LEO, encuentros formativos, y actividades articuladas con diferentes entidades, generando espacios de encuentro, diálogo y aprendizaje que fortalecen la participación ciudadana.

Impacto 2025

Durante 2025, la Red Distrital de Bibliotecas impactó a 127.077 beneficiarios a través de servicios como clubes de lectura, extensiones bibliotecarias, Gobierno al Barrio, actividades en el marco de los consejos de gobierno del alcalde, la Estrategia Leo, los procesos de formación artística, entre otros.

Solo en ese año se desarrollaron 1.328 extensiones bibliotecarias, llegando a niños, jóvenes, jóvenes en riesgo, mujeres y adultos mayores, y ampliando el acceso a la cultura en toda la ciudad.

Como parte del fortalecimiento de la Red, se destaca la puesta en marcha de dos Etnobibliotecas: en Tierra Baja, concebida como un nodo bibliotecario, pedagógico y de memoria; y en Bocachica, como un centro cultural insular con énfasis en las artes, la identidad y la tradición.

Este avance se complementa con el fortalecimiento de la articulación local mediante alianzas estratégicas con instituciones educativas, organizaciones culturales, Consejos Comunitarios, grupos artísticos, cabildos y entidades formativas como el SENA, ampliando así el alcance y el impacto de los procesos en los territorios.