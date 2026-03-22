‘Familias a la Plaza’ llevó alegrías a más de 2.500 cartageneros y visitantes

La Plaza de Variedades se llenó de alegría, risas y unión con ‘Familias a la Plaza’, un evento organizado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), que reunió este sábado a 2.500 cartageneros y visitantes en una jornada pensada, especialmente, para el disfrute de niños, niñas y padres.

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Durante la actividad, los asistentes disfrutaron de una variada programación artística y recreativa que incluyó el show del grupo de danza Bailarte, la presentación infantil de Luli Pampín y un espectáculo lleno de burbujas a cargo de DJ Compund, que cautivó a los más pequeños.

Además, la jornada contó con múltiples espacios diseñados especialmente para los niños, como inflables, brinca brinca, estación para la primera infancia, pintucaritas y actividades de pintura, generando un ambiente seguro, dinámico y lleno de entretenimiento.

Desde el Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, se destaca la importancia de la Plaza de Variedades, con su variada oferta artística y cultural, como el principal referente a cielo abierto para el disfrute de las familias cartageneras y visitantes. Así lo expresó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación y Desarrollo Social.

“Qué gran éxito esta primera edición de Familias a la plaza: un espacio que los cartageneros y visitantes acogieron con mucho cariño. Estamos felices de que nos hayan acompañado. Esto solo es un abrebocas de lo que se viene para el mes de la Niñez”, comenta Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

A su vez, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, destacó la importancia de la Plaza de Variedades comp un nuevo epicentro cultural para las familias y la niñez.

“Abrir la agenda de ‘Familias a la Plaza’ con este nivel de alegría es la mejor forma de darle vida a este nuevo escenario de la ciudad. Hoy la Plaza de Variedades se transformó en un mundo de magia para nuestros niños con inflables, trampolines y el talento de Bailarte, Luli Pampin y el ritmo de Dj Compund, demostrando que este espacio en el Espíritu del Manglar es el lugar donde los sueños de los más pequeños y la tranquilidad de los padres se encuentran. Bajo la visión del alcalde Dumek Turbay, estamos logrando que la circulación del talento cartagenero, el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación de calidad sean una realidad gratuita para todos, consolidando este hito urbano como el epicentro de la felicidad familiar en Cartagena”, señaló Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Por su parte, los asistentes también destacaron la importancia de estos espacios para el fortalecimiento de la convivencia familiar y el aprovechamiento del tiempo libre.

“Me ha parecido espectacular. La verdad es que esto es muy bueno que lo utilicen para los niños, que son los que se divierten en estos espacios. Primera vez que vengo a la Plaza de Variedades gracias a la iniciativa de la Alcaldía de Cartagena, les quedó hermoso este lugar. Lo que más me ha gustado es que se divierten los niños, quienes pueden pasar una tarde muy agradable. Le doy muchas gracias al alcalde Dumek Turbay por este gran espacio, el cual le quedó espectacular, ya que estamos aquí al lado del Parque Espíritu del Manglar”, expresó Katya Galarza, asistente al evento.

“La verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida con la Alcaldía de Cartagena porque brinda este espacio para que las familias vengamos a disfrutar, a despejarnos y desconectarnos. Primera vez que vengo a la Plaza de Variedades y estoy impresionada; quedó mucho mejor de lo que pensé. Es un espacio súper amplio donde todo el mundo puede convivir en familia”, dijo Liliana Ruiz, ciudadana que asistió al evento con su familia.

Y añadió: “Me gusta mucho la biodiversidad que pueden encontrar los niños. Por ejemplo, mi hijo está feliz explorando todo también. Estoy agradecida con el alcalde Dumek porque se aprovechan los espacios que tiene nuestra ciudad y así explotarlos para que la gente tenga sentido de pertenencia con la ciudad y pueda disfrutar de ella”.

Con este tipo de iniciativas, la Alcaldía de Cartagena continúa promoviendo espacios de integración social, fortalecimiento del tejido familiar y apropiación de los escenarios públicos, consolidando la Plaza de Variedades como un punto de encuentro cultural y recreativo para todos.