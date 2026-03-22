El Festival Nacional de la Música Colombiana tiene nuevas princesas de la canción 2026

Tolima

En el marco de los 40 años del Festival Nacional de la Música Colombiana, la noche del 21 de marzo se llevó a cabo la Gran Final del Trigésimo Segundo Concurso Nacional de Duetos “Príncipes de la Canción” y el Vigésimo Noveno Concurso Nacional de Composición Premio “Leonor Buenaventura”.

El evento que se realizó en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, reunió a seis compositores y diez duetos finalistas, quienes compitieron —del 19 al 21 de marzo en una muestra de alto nivel artístico que ratificó la riqueza y vigencia de la música tradicional colombiana.

En esta edición, dedicada al homenaje a la mujer, la noche final estuvo marcada por el protagonismo femenino y emotivas presentaciones.

Artistas invitadas como María Cristina Plata e Isabel Saavedra ofrecieron espectáculos memorables, siendo esta última protagonista de uno de los momentos más ovacionados de la velada.

Tras la deliberación del jurado, conformado por Edwin Guevara Gutiérrez, José Luis Benavides, María Teresa Guillén, José Ricardo Bautista y Eugenio Zamora García, se dieron a conocer los ganadores:

Concurso Nacional de Duetos “Príncipes de la Canción” 2026

Primer lugar: Florecer Andino – Dueto integrado por Andreína Restrepo Naranjo y María José Valencia Rodríguez.

Segundo lugar: Valderrama’s Dúo

Tercer lugar: Prisma

Concurso Nacional de Composición “Premio Leonor Buenaventura” 2026

Primer lugar (Obra inédita): “Cuando mi voz canta” – María Isabel Mejía

Segundo lugar: “Canta el alma, canta la vida” – Fernando Salazar Wagner

Tercer lugar: “A la semilla” – Sebastián Valdivieso