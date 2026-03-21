Sinner debuta victorioso en el Miami Open 2026

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Luego de haber conquistado hace menos de una semana el título en Indian Wells, Sinner sigue confirmando su excelente forma y se mantiene como uno de los jugadores más consistentes del circuito.

En Caracol Radio le preguntamos qué hace especial jugar en Miami en comparación con otros torneos. El italiano destacó que las condiciones son muy diferentes a Indian Wells, especialmente por el comportamiento de la cancha.

También explicó que en Miami la superficie hace que la pelota rebote menos y que todo depende de la temperatura. Además, mencionó que le hubiera gustado jugar en Key Biscayne, antigua sede del torneo.

Sinner, sin embargo, fue prudente y dejó claro que el camino apenas comienza: aseguró que el torneo es largo y que está enfocado en avanzar paso a paso.

El próximo lunes, el italiano se enfrentará Corentin Moutet.

Escuche la entrevista con Jannik Sinner aquí: