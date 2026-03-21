Murió hermana menor de Dilan Cruz tras un accidente de tránsito: esto se sabe

Este sábado se confirmó la muerte de la hermana menor de Dilan, Mayerly Cruz, quien permanecía en estado crítico tras sufrir un accidente de tránsito el pasado 20 de marzo.

La joven había sido trasladada a la Clínica Medical, donde recibía atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Horas antes de su fallecimiento, sus familiares habían hecho un llamado público solicitando apoyo y oraciones por su recuperación.

Denis Cruz, hermana de Mayerly, había alertado sobre la delicada condición de la joven a través de redes sociales. En un mensaje, explicó que presentaba múltiples afectaciones en su cuerpo y pidió que su atención se realizara con el mayor cuidado posible. “Como familia, lo único que pedimos es que todo se haga con humanidad”, expresó.

En otra publicación, Denis también manifestó el dolor que enfrentaban ante la posibilidad de una nueva pérdida. “Me rehúso a atravesar lo mismo dos veces”, escribió, en referencia al fallecimiento de su hermano en 2019.

Tras confirmarse la muerte de Mayerly, Denis compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que expresó la dificultad de asumir la ausencia de su hermana.

La noticia generó reacciones de solidaridad en redes sociales, donde múltiples usuarios enviaron mensajes de apoyo a la familia, recordando el difícil momento que ya habían vivido años atrás.

En los días previos, tanto Denis como su madre habían insistido en la necesidad de acompañamiento ciudadano y atención médica oportuna, con la esperanza de que la historia tuviera un desenlace distinto. Sin embargo, este sábado se conoció que la joven no logró sobrevivir a las heridas ocasionadas por el accidente.