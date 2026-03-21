Investigan misteriosa muerte de soldado magangueleño en el Batallón de Mamonal

Para Sebastián Ojeda Marín, el calendario ya marcaba la cuenta regresiva. En el barrio Santa Rita de su natal Magangué, sus seres queridos ya se preparaban para recibirlo el 10 de abril, día en que colgaría el uniforme para retomar su vida como civil. Sin embargo, el pasado miércoles, el silencio se apoderó de sus sueños en una bodega del Batallón de Infantería de Marina #12, en el sector industrial de Mamonal.

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A pesar de los esfuerzos por reanimarlo tras ser hallado sin signos vitales, el joven de 19 años no respondió. Hoy, mientras su cuerpo regresa a la tierra que lo vio nacer para recibir la despedida que merece, un interrogante carcome a sus parientes: ¿qué ocurrió realmente en esas últimas horas?

Un llamado de auxilio que hoy resuena

La tragedia se tiñe de nostalgia al conocerse que, recientemente, Sebastián se habría comunicado con su madre para manifestarle que no se encontraba bien emocionalmente. Este detalle, sumado al reporte preliminar de Medicina Legal que indica una muerte por asfixia mecánica, ha llevado a su familia a exigir una investigación exhaustiva que vaya más allá de las primeras versiones.

Los Ojeda Marín no solo piden consuelo; piden claridad. Quieren entender cómo un joven que estaba a menos de un mes de abrazar nuevamente a los suyos terminó perdiendo la vida dentro de una unidad militar que apenas comenzaba a operar este año en la ciudad.

Una unidad nueva, una vida que se apaga

El Batallón de Infantería de Marina #12, activado el pasado 1 de enero para blindar la seguridad de barrios críticos de Cartagena, se convirtió en el último escenario de servicio para Sebastián. Lo que debía ser un centro de formación y protección ciudadana es hoy el epicentro de una indagación que busca determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Mientras Magangué se une en un solo duelo para despedir al “soldado de Santa Rita”, las autoridades militares y judiciales tienen el reto de entregarle a esta familia la verdad que necesitan para poder, finalmente, vivir su luto en paz.