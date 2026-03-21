Emergencia en Playa Blanca: lancha con turistas se volcó en medio de fuertes ráfagas de viento

Lo que debía ser una jornada de descanso y sol se transformó en minutos de angustia para un grupo de turistas este sábado. Debido a las difíciles condiciones meteomarinas que azotan el litoral Caribe, una lancha que se encontraba en la zona de Playa Blanca terminó volcándose tras ser impactada por el fuerte oleaje.

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El siniestro ocurrió ante la mirada de decenas de bañistas, quienes presenciaron cómo la embarcación perdió estabilidad. Por fortuna, la rápida reacción de los lancheros locales y de los cuerpos de socorro permitió poner a salvo a los ocupantes, evitando una tragedia mayor en uno de los balnearios más visitados de Cartagena.

Bandera amarilla y restricciones

Ante el incremento en la velocidad de los vientos y la altura de las olas, las autoridades marítimas y los organismos de socorro tomaron la decisión de izar la bandera amarilla. Esta medida implica una alerta de precaución extrema, limitando el baño de mar en ciertas áreas y sugiriendo a las embarcaciones menores extremar las medidas de seguridad o, en algunos casos, suspender la navegación.

“Las condiciones actuales representan un riesgo para los bañistas y las naves de poco calado. Pedimos a los turistas acatar las recomendaciones de los salvavidas para evitar nuevos incidentes”, señalaron voceros de los organismos de control en la zona.

Llamado a la prevención

El fuerte fenómeno de vientos alisios que se presenta durante este puente festivo ha puesto en alerta a la Capitanía de Puerto. Se recomienda a quienes visitan las islas del Rosario y Barú verificar que las embarcaciones cuenten con los implementos de seguridad, especialmente los chalecos salvavidas, y mantenerse informados sobre los cambios en las banderas de alerta antes de ingresar al agua.

Por ahora, el acceso al mar en Playa Blanca permanece bajo vigilancia estricta, mientras se evalúa si las condiciones permiten retomar las actividades recreativas con normalidad en las próximas horas.