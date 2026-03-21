DIAN subasta vehículos, joyas, relojes y más en marzo 2026: Conozca el catálogo y cómo participar. Grok

Además de su función de recaudo, fiscalización y control aduanero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se encarga también de ofrecer en subasta las mercancías decomisadas o abandonadas que terminan bajo su poder.

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Es por ello que del 25 al 27 de marzo de 2026 la entidad prepara una nueva subasta pública virtual. El catálogo en esta ocasión incluye joyas, relojes, vehículos y maquinaria industrial y se realiza en alianza con la plataforma El Martillo del Banco Popular.

La DIAN informó que los bienes que serán subastados se encuentran ubicados en Bogotá, Barranquilla y Cartagena.

¿Cuándo será la próxima subasta de la DIAN?

La DIAN informó a la ciudadanía que la próxima subasta pública estará abierta desde las 8:00 a.m. del miércoles 25 de marzo hasta las 2:30 p.m. del viernes 27 de marzo de 2025.

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Así las cosas, la entidad invita a todas las personas interesadas en participar a adelantar el proceso de registro en El Martillo, donde también podrán consultar el catálogo y la descripción de todas las mercancías incluidas.

Paso a paso para participar en la subasta de la DIAN

Para participar en la próxima subasta de joyas, vehículos, relojes y maquinaria programada por la DIAN, puede seguir los siguientes pasos:

¿Cómo registrarse?

Regístrese ingresando su información básica de contacto en la página de El Martillo.

Si ya se encuentra registrado, solo deberá ingresar con su usuario y contraseña.

Revise el catálogo y seleccione la mercancía de su interés. El sistema mostrará información como ubicación, número de lote, precio base, especificaciones, condiciones generales y especiales para comprarla.

En la plataforma también podrá saber si el bien de su interés está en exhibición y los datos del lugar para que pueda verlo.

¿Qué hacer el día de la subasta?

El día de la subasta debe ingresar a la página https://www.elmartillo.com.co/inicio, con su usuario y contraseña, y hacer clic en “Sala de subastas virtuales“. Realice el depósito virtual en el botón de pagos seguros en línea PSE, que se encuentra en el menú “Mi Cuenta - Constituye tu depósito“. En la “Sala de subastas virtuales“, elija el lote por el cual va a ofertar y escoja el depósito virtual que va a usar con un clic en la casilla “Utilizar”. Luego de ofertar, el sistema identificará el lote por el cual está ofertando con la palabra “Ganando" y, en caso de que alguien supere su oferta, aparecerá la palabra “Perdiendo“. Cada lote cuenta con un cronómetro que indica el tiempo que falta para el cierre de la subasta. Cuando termine la subasta, el sistema determinará quién tiene la mejor oferta, para luego enviar el acta de adjudicación vía correo electrónico al ganador. Este deberá depositar el saldo de la mercancía dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, ya sea con un pago virtual o una consignación a “Depósito para Remate”, en cualquier oficina del Banco Popular. La DIAN contactará a los ganadores de la subasta para comenzar los trámites de contrato de compraventa, facturación y entrega de los productos.

La DIAN informó que El Martillo devolverá el monto a la misma cuenta de la que se originó el pago para las personas que no hayan ganado la subasta.