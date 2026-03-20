Petro le respondió a la secretaria de Ambiente del Tolima: “Leer más libros, señora”

Tolima

A través de su cuenta personal de X, el presidente Gustavo Petro le respondió a la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, quien cuestionó al Gobierno nacional por invertir recursos públicos en una película, mientras reporta un déficit presupuestal para la compra de predios de reserva ambiental en el Parque Nacional Natural Los Nevados.

Tras una audiencia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia STL 10716 de 2020, que declara al Parque como sujeto de derecho, la funcionaria se mostró preocupada por los escasos avances en su implementación.

“Nuestra gran preocupación se encamina al indicador más bajo, que es la compra de predios, que asciende a $14.000 millones, donde la Consejería para las Regiones alega un déficit fiscal, mientras el Gobierno nacional destina $15.000 millones a la producción de una película, recurso que cubriría exactamente lo necesario para ayudar a proteger este ecosistema”, señaló Lozano.

La funcionaria se refirió a la polémica película “Padilla”, que narra la vida del almirante José Prudencio Padilla y será financiada en un 50 % con recursos públicos. Esta producción generó controversia por una fugaz aparición del presidente Gustavo Petro.

La respuesta del presidente

Tras las declaraciones de la funcionaria, el presidente Petro le respondió y aprovechó para lanzar dardos contra la administración de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, con quien ha tenido desencuentros en repetidas ocasiones.

“Leer más libros, señora secretaria; tan importante es el Parque de Los Nevados como el arte humano. No puede dividir la naturaleza de la humanidad, y la humanidad es esencialmente la cultura”, le respondió el presidente.

A renglón seguido, el jefe de Estado cuestionó la falta de gestión por parte de la Gobernación del Tolima para dejar de usar combustibles fósiles.

“El Parque de Los Nevados, que cuida el Gobierno nacional con su presupuesto, se defiende dejando en el mundo de usar combustibles fósiles: jamás una expresión del gobierno departamental o suya sobre este asunto. Y la humanidad se defiende con la paz y el arte, que impulsa el Gobierno nacional”, remarcó.

Esta polémica se suma a la larga lista de acusaciones mutuas entre el Gobierno nacional y la Gobernación del Tolima registradas en los últimos años, en medio de las cuales los funcionarios de ambas administraciones se han acusado de faltas o errores.