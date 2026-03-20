Megaoperativo contra minería ilegal deja 12 capturados y maquinaria destruida en el Tolima

Tolima

Un megaoperativo sorprendió en las últimas horas a los mineros ilegales en el sur del Tolima, el cual fue desplegado por la Policía, el Ejército Nacional y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). La operación se llevó a cabo en los municipios de Ataco y Coyaima, a orillas de los ríos Saldaña y Chenche.

Las intervenciones, en las que participaron más de 200 unidades, fueron coordinadas a través del Puesto de Mando Unificado Ambiental, que convocó el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (Conaldef), instancia máxima de coordinación interinstitucional del país para proteger los ecosistemas y la biodiversidad.

En Ataco, en medio de un operativo que se prolongó durante varias horas y contó con unidades de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía General de la Nación, se destruyeron 10 motores industriales, cuatro retroexcavadoras y una planta eléctrica.

“En medio del procedimiento, un grupo de habitantes intentó impedir la intervención mediante una asonada; sin embargo, la situación fue controlada por las autoridades sin que se presentaran personas lesionadas”, informó la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso.

De manera simultánea, en la vereda Buena Vista, zona rural de Coyaima, las autoridades realizaron un operativo en el que se capturaron 12 personas e inhabilitaron ocho motores industriales utilizados para la extracción ilegal de oro, que afectaban directamente el cauce del río Chenche.

“Según la evaluación técnica de Cortolima, estas actividades generaron impactos ambientales como captación ilegal de agua, alteración del paisaje, modificación de la estructura del suelo y vertimientos contaminantes al río Chenche, asociados al uso de combustibles y lubricantes”, explicó Alfonso.

Luego de los dos operativos, la corporación anunció que iniciará los respectivos procesos sancionatorios correspondientes.

Los impactos ambientales

En un informe pormenorizado elaborado por equipos técnicos de Cortolima, la autoridad ambiental determinó en febrero del presente año que la extracción ilícita de oro en Ataco ha provocado la remoción de 232 hectáreas de cobertura vegetal y ecosistemas esenciales para la regulación de cauces, la estabilidad del suelo y la conectividad biológica.

Entre otras cosas, el informe advierte que el ingreso y la operación de maquinaria pesada en los ríos Atá y Saldaña han generado modificaciones en los cauces, incremento de la turbidez y remoción del lecho; contaminación del cauce por posibles derrames de combustibles, aceites y lubricantes, e incremento de la amenaza de inundaciones y avenidas torrenciales.