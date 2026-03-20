Hospital de San Juan Nepomuceno- Bolívar habilita nueva sala de observación

La ESE Hospital Local de San Juan Nepomuceno inauguró una moderna sala de observación de urgencias para adultos y pacientes pediátricos, un espacio renovado que busca mejorar la atención de los usuarios y fortalecer los servicios de salud en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar.

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Durante el acto, el gerente de la institución, Agustín Mejía Contreras, informó además la habilitación oficial del servicio de ortopedia y traumatología, una especialidad que durante años había sido solicitada por la comunidad.

“Hoy se hace la reapertura, la reinauguración de esta nueva sala de observación de urgencias para adultos y pediátrica al servicio de los sanjuaneros. Y hoy tenemos una noticia especial: se da la habilitación del servicio de ortopedia y traumatología, una excelente noticia que los sanjuaneros nos venían pidiendo”, expresó el gerente.

Mejía Contreras explicó que la nueva sala cuenta con dotación de camillas de estancia hospitalaria, monitorización de signos vitales, equipos médicos y quirúrgicos, además de mejores condiciones de iluminación, climatización y ambiente laboral, lo que permitirá brindar una atención más digna y segura a los pacientes que ingresan al servicio de urgencias.

El médico especialista en ortopedia y traumatología que se integra al equipo asistencial, Germán Galvis Salcedo, señaló que el objetivo será realizar diagnósticos oportunos y mejorar la calidad en la atención de los pacientes, trabajando de manera articulada con otras áreas como fisioterapia.

“Es un honor para mí hacer parte de este gran equipo en el hospital, en el cual vamos a acompañarlos con el servicio de ortopedia y traumatología, haciendo diagnósticos y conductas oportunas, mejorando la calidad en la atención de nuestros pacientes”, indicó el profesional.

Por su parte, la bacterióloga Aminta Cabarcas Piedrahita, quien lleva 29 años de servicio en la institución, destacó los avances que ha experimentado el hospital durante los últimos años.

“En mis 29 años de trabajo en esta institución he visto grandes cambios en la administración del doctor Agustín. Una vez más, agradecida con él por todo lo que nos ha dado y todo lo que nos ha ayudado a crecer como hospital”, manifestó.

Con estas mejoras, la ESE Hospital Local de San Juan Nepomuceno continúa fortaleciendo su capacidad de atención y ampliando la oferta de servicios médicos, con el propósito de brindar una atención más oportuna y de calidad a la población del municipio y sus zonas rurales.