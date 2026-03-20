Feid lanza su esperado EP ‘FEID VS FERXXO’ tras agotar en minutos su show en el Teatro Carlos Vieco

Feid, la superestrella global de la música latina ha presentado su nuevo EP titulado ‘FEID VS FERXXO’, un proyecto que reafirma su posición como una de las voces más influyentes del género.

LAS VEGAS, NEVADA - MAY 10: Feid performs during a stop of his FerxxoCalipsis tour at Michelob ULTRA Arena on May 10, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) / Ethan Miller Ampliar LAS VEGAS, NEVADA - MAY 10: Feid performs during a stop of his FerxxoCalipsis tour at Michelob ULTRA Arena on May 10, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) / Ethan Miller Cerrar

El lanzamiento llega en medio de una semana cargada de anuncios importantes, entre ellos la revelación del tráiler oficial del EP, la presentación de su nueva disquera y el anuncio de un concierto especial en Medellín, que se agotó en cuestión de minutos.

El Teatro Carlos Vieco, escenario icónico de la capital antioqueña, será el lugar donde Feid se reencontrará con sus seguidores el próximo 20 de marzo. La preventa exclusiva se activó mediante ‘EL GREEN PRINT’, una iniciativa que permitió a los fans acceder con códigos especiales, lo que generó un fenómeno de venta inmediata.

El EP, compuesto por siete canciones, explora la dualidad que ha acompañado al artista desde sus inicios: la esencia del Ferxxo, que conectó con el público con su estilo fresco y urbano, y la evolución de Feid, quien hoy se consolida como un referente global. El focus track “TRANKAITO” encarna esa fusión de identidades, mientras que otros temas como “Que Vuelta Vox”, “El Hexxo” y “Medellín Takai” muestran distintas facetas de su propuesta sonora.

La apertura del EP introduce una vibra playera con influencias de reggae, evocando la nostalgia de los primeros sonidos del Ferxxo. A lo largo del proyecto, Feid experimenta con nuevas texturas y ritmos, sin perder la sensibilidad melódica que lo caracteriza.

Entre los momentos más íntimos destaca una balada que refleja un amor profundo, mostrando la versatilidad del artista para transitar entre lo romántico y lo urbano.

Con ‘FEID VS FERXXO’, el artista no solo reafirma su identidad, sino que también abre paso a una nueva etapa en su evolución. El lanzamiento, acompañado de un concierto simbólico en Medellín, consolida a Feid como un artista que mantiene una conexión directa con sus raíces mientras expande los límites de su sonido hacia escenarios internacionales.

En definitiva, este EP es más que un lanzamiento: es una declaración de intenciones, un puente entre el pasado y el futuro de un artista que ha sabido construir un camino sólido en la música latina.