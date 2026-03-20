Cartagena Cómo Vamos reveló cifras sobre percepción ciudadana en materia de seguridad

Asegura Cartagena Cómo Vamos que la seguridad es uno de los factores que inciden en la calidad de vida en las ciudades. Cuando ocurren hechos como robos o situaciones de violencia en el entorno cercano, pueden modificarse las dinámicas cotidianas de las personas, la forma en que se movilizan y la sensación de tranquilidad en los barrios.

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Por esta razón, el análisis de la seguridad incluye tanto el comportamiento de los delitos como la percepción ciudadana.

Hurtos: menos casos, pero con una tasa superior al promedio nacional

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, en 2025 se registraron 6.493 casos de hurto a personas en Cartagena, lo que representa una reducción del 10% frente a 2024, cuando se reportaron 7.249 casos.

Aunque el número de casos disminuyó, al analizar la tasa por población, Cartagena registro 641,9 hurtos por cada 100 mil habitantes, ubicándose por encima del promedio nacional de 548,2; sin embargo, es la más baja entre las 5 principales capitales del país: Bogotá registró una tasa de 1553,1; Medellín, 993,4; Cali, 793,9; y Barranquilla, 708,1.

Homicidios: cifras similares al año anterior

En el caso de los homicidios, los registros se mantienen cercanos a los del año anterior.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2025 se registraron 410 homicidios, frente a 411 en 2024.

Esto corresponde a una tasa de 40,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, por encima de la tasa nacional de 27,9.

Entre las 5 capitales principales, Cartagena tuvo la segunda tasa de homicidio más alta después de Cali, que alcanzó 48,6; seguida de Barranquilla 36,3; Bogotá 15,1 y Medellín 14,5.

Los datos también permiten observar algunas características de las víctimas.

El 95,85% fueron hombres, principalmente jóvenes entre 20 y 34 años, un grupo poblacional que concentra una parte importante de estos casos.

Percepción de la seguridad en La Heroica

Además de las cifras de delito, la percepción ciudadana aporta información sobre cómo se vive la seguridad en la ciudad.

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Cartagena Cómo Vamos, el 53% de los cartageneros afirma sentirse inseguro en la ciudad, un aumento de 13 puntos en relación con el 2024, mientras que el 16% señala sentirse algo o muy seguro.

Al preguntar por los principales problemas de seguridad en los barrios, el 58% de los ciudadanos menciona los atracos callejeros, seguidos por la presencia de pandillas con el 25% y riñas y peleas con 14%.

Para 1 de cada 4 habitantes de la ciudad la seguridad como uno de los principales temas a atender en Cartagena. Estos datos muestran que la seguridad continúa siendo un reto presente en la experiencia cotidiana y la vida de los cartageneros.