Calle 35 que conecta a Boston con El Líbano supera 65% de avance

La transformación vial de Cartagena sigue conectando barrios y cerrando brechas históricas. El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz avanza a gran ritmo en la construcción en concreto rígido de la calle 35, en el barrio Boston, sector San Martín, una obra que ya alcanza aproximadamente el 65 % de ejecución y que unirá definitivamente a Boston con el vecino barrio El Líbano a través de una sola vía pavimentada.

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Se trata de más de 400 metros lineales de vía nueva sobre la calle 35, que se extenderá desde el sector San Martín en Boston hasta El Líbano, a la altura de la denominada terraza del Guerrero. La intervención no solo conectará físicamente ambos barrios, sino que integrará territorios históricamente divididos por límites geográficos y condiciones precarias de movilidad.

Además de esta vía principal, el proyecto contempla la construcción de 13 bocacalles de 21 metros de longitud cada una, lo que eleva la intervención total a más de 680 metros lineales de pavimento nuevo, ampliando significativamente el impacto en la malla vial de la zona.

Para descongestionar la Av. Pedro Romero

Esta nueva calle funcionará como corredor paralelo y alterno a la avenida Pedro Romero, contribuyendo a descongestionar el flujo vehicular en ese sector de alto tránsito. La conexión quedará muy cerca del sector Foco Rojo del barrio Olaya Herrera, fortaleciendo así la articulación vial entre varios sectores y mejorando los tiempos de desplazamiento para residentes y conductores.

A la fecha, se registran cerca de 200 metros lineales ya pavimentados, mientras continúan los trabajos en otros tramos con material triturado y excavaciones, avanzando conforme al cronograma establecido. La meta es entregar la totalidad de la obra a finales de abril.

Impacto social y generación de empleo

Más de 400 viviendas serán beneficiadas directamente, impactando a más de 2.000 habitantes que durante años enfrentaron dificultades por el barro, el polvo y el deterioro de la vía.

Gustavo Cogollo, líder del sector San Martín, destacó la importancia del proyecto: “Esperamos muchos años por esta vía. Hoy vemos cómo se hace realidad y le agradecemos al alcalde Dumek por tenernos en cuenta. Esto cambia completamente nuestra calidad de vida”. Así mismo, en El Líbano, líderes y residentes también expresan su satisfacción y agradecimiento por una obra que representa progreso y unión.

La intervención genera además 30 empleos directos, dinamizando la economía de familias cartageneras y ratificando que cada obra pública es también una oportunidad de desarrollo social.

Con la pavimentación de la calle 35, la Alcaldía Mayor de Cartagena no solo construye concreto; construye integración, movilidad estratégica y soluciones reales para comunidades que durante años esperaron ser atendidas.