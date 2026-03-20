Bolivia detiene 4 colombianos relacionados con narco Sebastián Marset

Los detenidos se suman a otro grupo de 11 personas que están relacionadas con el presunto narcotraficante que estaría relacionado con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. (Foto: Cortesía)

La Policía de Bolivia detuvo a otros cuatro colombianos y al mismo número de bolivianos supuestamente vinculados a la seguridad del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en un nuevo operativo realizado en la ciudad de Santa Cruz.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, encargado de lucha antidroga, y jefes policiales de Santa Cruz presentaron ante los medios a un total de 15 personas acusadas de esa relación, entre ellas a los cinco colombianos y dos ecuatorianos aprehendidos el miércoles.

El capo uruguayo del narcotráfico fue detenido el pasado viernes 13 de marzo en Santa Cruz e inmediatamente entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Operativos contra el narcotráfico

Los operativos policiales realizados esta semana también permitieron identificar hangares, pistas de aterrizaje clandestinas y espacios supuestamente destinados al almacenamiento de drogas.

Además, se confiscaron equipos de comunicación, sistemas de internet satelital, combustible de aviación, proyectiles, equipamiento táctico y uniformes camuflados.

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Justiniano dijo que también se está avanzando en el seguimiento a los bienes, inmuebles con el objetivo de afectar también la capacidad financiera de la organización, según un comunicado del Viceministerio.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, dijo que los extranjeros supuestamente planeaban realizar atentados contra oficinas policiales de Santa Cruz.

Identidades múltiples

Marset utilizó más de diez identidades según documentos encontrados por la Policía boliviana que son investigados para descubrir cómo fueron obtenidos, informó el comandante de la institución, Mirko Sokol.

“Esto también es parte de la investigación y, seguramente, vamos a ver si estos documentos han salido de una institución del Estado, y ver qué personas han sido responsables de brindar esa identidad falsa al señor Sebastián Marset”, dijo Sokol al canal Unitel.

Según el jefe policial boliviano, la información preliminar es que Marset usaba más de diez identidades, “pero esto todavía puede ser ampliado” porque se ha encontrado “una gran cantidad de documentos de identificación”, durante los allanamientos en la ciudad de Santa Cruz (este), donde el uruguayo fue capturado.

Hasta antes del operativo de captura, las autoridades policiales de Bolivia señalaban que Marset había usado en este país las falsas identidades de Gabriel de Souza Bemer, de nacionalidad boliviana, y Luis Pablo Amorim Santos, supuestamente nacido en Brasil.

Evitaron ataques

El día que la Policía boliviana detuvo a Marset, también fueron capturados cuatro miembros de su cuerpo de seguridad más cercano, integrado por dos colombianos, un venezolano y una mujer uruguaya, familiar del acusado de narcotráfico.

Esta semana, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, informó en un comunicado que Marset enfrenta cargos relacionados al lavado de dinero del narcotráfico que pueden implicar una condena de hasta 20 años de prisión.