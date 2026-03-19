Tránsito de Turbaco agiliza tiempos de matrículas y ofrece beneficios a conductores: ¿Qué hacer?

Con una apuesta por la eficiencia y el servicio al ciudadano, la Secretaría de Tránsito de Turbaco anunció una serie de medidas que buscan facilitar los trámites vehiculares, reducir tiempos de espera y generar alivios económicos para los conductores.

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Entre las principales novedades se destaca la reducción en los tiempos de matrícula, que ahora podrá ser aprobada en tan solo 15 minutos, gracias a la optimización de procesos y al fortalecimiento del equipo técnico de la entidad.

Además, la dependencia implementó incentivos para quienes registren o radiquen su vehículo en el municipio. Los propietarios podrán acceder a dos años gratuitos en derechos de tránsito, un beneficio que aplica tanto para matrículas nuevas como para radicación de cuenta.

La estrategia también contempla facilidades para quienes tengan obligaciones pendientes. Los ciudadanos que se pongan al día con el pago de sus derechos de tránsito correspondientes a la vigencia actual podrán obtener un descuento del 10%.

A través del botón de pagos PSE en el portal oficial www.transitoturbaco.gov.co, pueden ponerse al día eliminando la necesidad de hacer filas y permitiendo a los usuarios cumplir con sus trámites de manera rápida y segura.

“Nuestra meta es ser aliados del ciudadano, ofreciendo agilidad técnica y un alivio real al bolsillo de los conductores”, afirmó Ana Rodríguez, secretaria de Tránsito de Turbaco.

Con estas acciones, la entidad busca modernizar su atención, mejorar la experiencia del usuario y posicionarse como un referente en la prestación de servicios de tránsito en la región.