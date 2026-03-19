Sena Tolima desmiente disminución de la contratación de aprendices por la reforma laboral

Tolima

El Sena Regional Tolima le salió al paso a los cuestionamientos del secretario de Educación departamental, Andrés Bedoya, quien aseguró que la contratación de aprendices disminuyó tras la implementación de la reforma laboral.

Si bien el secretario sostuvo que en el segundo semestre de 2026 cayó en más de un 5 %, es decir, cerca de 1.700 cupos la contratación de aprendices en el departamento, la entidad tildó la información de incorrecta y descontextualizada.

“Para la vigencia 2025, el Sena alcanzó el 100 % de la meta proyectada en materia de contratos de aprendizaje firmados y registró una sobreejecución del 103 %, con un total de 379.694 contratos en todo el país. En la Regional Tolima se cuenta con 6.329 aprendices con contrato de aprendizaje, frente a una meta establecida de 6.317, lo que representa una ejecución del 100,19 %”, indicó el Sena.

De acuerdo con el comunicado del Sena, las cifras presentadas por el secretario de Educación corresponden únicamente a uno de los ítems que hacen parte del consolidado total de contratos de aprendizaje firmados. “Al no contar con la información completa, la cifra presentada no refleja el 100 % de la realidad”, se lee.

Asimismo, se refirió la entidad a la relación que estableció el funcionario con los índices de desempleo en Ibagué y los más de 1.700 puestos de trabajo que supuestamente se habrían perdido.

“El contrato de aprendizaje no constituye un vínculo laboral, sino un contrato de carácter formativo. Por tanto, no hace parte de las cifras de generación de empleo en el departamento, aunque sí representa un primer acercamiento al mundo laboral para los aprendices”, insiste.

Por su parte, el secretario de Educación enfatizó en las afectaciones que la implementación de la reforma laboral generaría sobre la contratación de aprendices y la generación de empleo en el Tolima.

“¿De qué nos sirve en la economía y en el desempleo juvenil que tengamos normas nobles, pero que desconozcan el comportamiento real de la economía de las regiones? En el caso del Tolima son especialmente pequeñas y medianas empresas, donde, por supuesto, una carga prestacional adicional podría generar que los empresarios no vean un estímulo en contratar un aprendiz con todo el salario mínimo, sino a una persona que ya surtió el trámite de aprendiz”, explicó.