“Quedamos solo con Dios”: El drama de las familias tras voraz incendio en el Olaya Herrera

Lo que comenzó como una tarde tranquila de charla familiar en la calle María Teresa Román de Emilianis, en el sector Ricaurte del barrio Olaya Herrera, terminó en una tragedia que dejó a tres familias cartageneras literalmente con lo que tenían puesto. Un incendio, cuyas causas aún no han sido establecidas por el Cuerpo de Bomberos, consumió en minutos tres viviendas de madera y techos de zinc localizadas en el patio de un inmueble.

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“Vimos que salía humo y pensamos que a mi tía se le estaba quemando un arroz, pero cuando miramos, el fuego ya venía del cuarto hacia arriba”, relató Ana Jiménez, una de las familiares afectadas. En medio de la confusión y las explosiones, la comunidad reaccionó rápidamente para ayudar a salir a los niños y adultos mayores, evitando una tragedia humana.

Pérdidas totales y niños sin escuela

El impacto del fuego no solo destruyó las estructuras, sino que acabó con el sustento y las herramientas de vida de estas familias. Entre las damnificadas se encuentra una mujer que padece trastornos mentales y quien se gana la vida empacando mercados en un supermercado D1 de la zona. Tras ver su casa en cenizas, la mujer sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser trasladada a una clínica.

“Mi hermana es una persona muy querida por la comunidad, ella vive de lo que le colaboran en el D1 y ahora quedó en la calle”, lamentó Ana. Además de las viviendas, el fuego consumió uniformes, útiles escolares y zapatos de los menores, quienes este jueves no pudieron asistir a sus clases.

Solidaridad: un llamado al corazón

Aunque la Oficina de Gestión de Riesgos entregó algunas ayudas inmediatas como colchonetas y láminas de zinc, las familias aseguran que no es suficiente para reconstruir sus vidas. “Pedimos que se pongan la mano en el corazón; mi tía, mi hermana y mi hija quedaron completamente en la calle”, recalcaron las familiares.

Las personas interesadas en colaborar con ropa, alimentos, materiales de construcción o útiles escolares, pueden comunicarse directamente con la familia afectada al número:

📞 Línea de solidaridad: 317-489-0275

La comunidad del Olaya Herrera y los damnificados esperan que la solidaridad de los cartageneros les permita, poco a poco, levantar de nuevo las paredes que el fuego les arrebató.